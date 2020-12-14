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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:50
Faceless написав: Bolt написав: flyman написав:
ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках
Ноги накачаєте
В мене є веломашина, за день можна доїхати до хати - дачі. Це якщо вже реальний пздц підкрадеться до жителів міста.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:58
Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:02
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.
До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
Угля завались
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Voistov
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:22
Voistov написав: airmax78 написав: flyman написав:
До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
Угля завались
Тоді є маленька надія на порятунок.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:32
striped написав:
Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
Мабуть замочує угоду, або в Польщі купує чергову кавалірку
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 25 лис, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:26
Frant написав:
Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?
ти радієш чи сумуєш?
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Олежан
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:51
Олежан написав: Frant написав:
Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?
ти радієш чи сумуєш?
Я констатую.
Просто дехто забув про 1990-ті, а дехто ще під стіл пішки ходив.
Мені, звісно, шкода - 30 років існування держави коту під хвіст!
ВВП України скоротиться в 2022 в 3-5 разів!
Смішно дивитись на потуги рилів-новобудівців щось продати за старими цінами.
Навіть півціни від рівня 2021 - то добре!
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:59
Олежан написав: Frant написав:
Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?
ти радієш чи сумуєш?
Вона не впала, її довели артисти розмовного жанру
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flyman
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:00
Frant написав: Олежан написав: Frant написав:
Дехто ще не зрозумів, що Україна з 2021 року впала в 1993.
Тільки населення вдвічі меньше.
Нагадати публіці,які ціни були на КРЖН в середині 1990-х?
ти радієш чи сумуєш?
Я констатую.
Просто дехто забув про 1990-ті, а дехто ще під стіл пішки ходив.
Мені, звісно, шкода - 30 років існування держави коту під хвіст!
ВВП України скоротиться в 2022 в 3-5 разів!
Смішно дивитись на потуги рилів-новобудівців щось продати за старими цінами.
Навіть півціни від рівня 2021 - то добре!
Я вже передумав продавати по довоєнній ціні - вона була занизька. Продам по ціні x2 від 2021 року після перемоги.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:09
Не смішно.
Краще проведи залізничну колію під під'їзд "прелєсті", щоб можна було пригнати електрогенераторний поїзд з цистернами солярки, і зробити енергетичний комунізм в окремо взятому ЖК!
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