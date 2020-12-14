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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10447104481044910450>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:50

  Faceless написав:
Bolt написав:
  flyman написав:ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ

Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках

Ноги накачаєте :mrgreen:

В мене є веломашина, за день можна доїхати до хати - дачі. Це якщо вже реальний пздц підкрадеться до жителів міста.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:02

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.


Угля завались
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:22

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.


Угля завались

Тоді є маленька надія на порятунок.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:32

  striped написав:Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?

Мабуть замочує угоду, або в Польщі купує чергову кавалірку
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лис, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:34

Ой а где это

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:36

  vitaliian написав:Зображення
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Невже іпеня Ірпеня?
Теплі лампові панельки..
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 25 лис, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:36

  airmax78 написав:https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.

Я тут недавно высказался на военной ветке, что народ стал терпимее и культурнее. Теперь понимаю почему.
viewtopic.php?p=5510882#p5510882
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 лис, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:40

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.

Я тут недавно высказался на военной ветке что народ стал терпимее и культурнее. Теперь понимаю почему.

Цілком можливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:50

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?

Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.


Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.
drevlyanin
 
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