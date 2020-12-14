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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:50
Faceless написав: Bolt написав: flyman написав:
ніт, мені до вподоби малоповерхова забудова недалеко від ШРТ
Велика імовірність, що ШРТ теж не буде функціонуватии, як і ліфти в 25-ти поверхівках
Ноги накачаєте
В мене є веломашина, за день можна доїхати до хати - дачі. Це якщо вже реальний пздц підкрадеться до жителів міста.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:58
Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:02
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.
До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
Угля завались
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:22
Voistov написав: airmax78 написав: flyman написав:
До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
Угля завались
Тоді є маленька надія на порятунок.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:32
striped написав:
Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
Мабуть замочує угоду, або в Польщі купує чергову кавалірку
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 25 лис, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:34
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:36
Невже іпеня Ірпеня?
Теплі лампові панельки..
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 25 лис, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:36
airmax78 написав:
https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.
Я тут недавно высказался на военной ветке, что народ стал терпимее и культурнее. Теперь понимаю почему.viewtopic.php?p=5510882#p5510882
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 лис, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:40
vitaliian написав: airmax78 написав:
https://youtu.be/Yutvt8C4oFE
Відень стає доволі токсичним містом від концентрації тут різної блдоти з України.
Треба повертатись.
Я тут недавно высказался на военной ветке что народ стал терпимее и культурнее. Теперь понимаю почему.
Цілком можливо.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:50
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?
Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.
Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.
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