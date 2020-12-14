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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10447104481044910450

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:56

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?

Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.


Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.

мож просто вільнолюдь :roll:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:08

  Мизантрóп написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.


Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.

мож просто вільнолюдь :roll:
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Ніт, в нас таке неможливе. Багато хто в теробороні по всьому світу. Скинулись самі стійки і я - тому що збираюсь повернутись.
airmax78
 
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