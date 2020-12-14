drevlyanin написав:
Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.
мож просто вільнолюдь
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:56
мож просто вільнолюдь
Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:08
Ніт, в нас таке неможливе. Багато хто в теробороні по всьому світу. Скинулись самі стійки і я - тому що збираюсь повернутись.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Дали сразу два. Ждут пока я вернусь.
А я может и не вернусь. Ахах
Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новая модель холодильника либхер.
100 энергосбережение
Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:56
бойлер - баклажки з водою на сонці
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