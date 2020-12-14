Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:56
drevlyanin написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?
Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.
Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.
мож просто вільнолюдь
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:08
Ніт, в нас таке неможливе. Багато хто в теробороні по всьому світу. Скинулись самі стійки і я - тому що збираюсь повернутись.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:25
striped написав:Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
Дали сразу два. Ждут пока я вернусь.
А я может и не вернусь. Ахах
beee
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:28
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:56
beee написав:
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бойлер - баклажки з водою на сонці
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
flyman
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:34
beee написав:
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Народ откликнулся на призыв отключить ненужные электроприборы.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:49
барабашов написав: Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался
, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.
И
где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22
на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?
Так а кто мог отписаться, когда тут почти все опытные и никто ничего сейчас не покупает?
Такие саксес-стори если и есть сейчас, то не на этом форуме.
Damien
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