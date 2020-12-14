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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10447104481044910450

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 147
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
18%
27
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:56

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Чекайте, а як тим 15 щасливцям кинули електрику в квартири? Протягли "соплі" по фасаду між балконами?

Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.


Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.

мож просто вільнолюдь :roll:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:08

  Мизантрóп написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ніт. Завели кабель в будинок і по тех шахті протягнули до щитків, в якому встановили АВР на кожну квартиру, що підключена до генератора і все.


Це ж що виходить-з 72 квартир тільки 15 вирішили скинутись на доволі корисний "апгрейд" будинку, а іші що, в глухій зарубіжній теробороні? Ніщебродів там наче не має бути.

мож просто вільнолюдь :roll:
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Ніт, в нас таке неможливе. Багато хто в теробороні по всьому світу. Скинулись самі стійки і я - тому що збираюсь повернутись.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:Свет ненадолго восстал и я заскочил спросить нашего Дениса - как результаты просмотра? Задаток дали?
Дали сразу два. Ждут пока я вернусь.
А я может и не вернусь. Ахах
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новая модель холодильника либхер.
100 энергосбережение
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beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 23:56

  beee написав:Новая модель холодильника либхер.
100 энергосбережение
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бойлер - баклажки з водою на сонці
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 00:34

  beee написав:Новая модель холодильника либхер.
100 энергосбережение
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Народ откликнулся на призыв отключить ненужные электроприборы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 00:49

  барабашов написав:Про покупки в низовом сегменте что то на ветке давно никто не отписывался, понятно что не под инвестиции, а под засол или себе.

И где чьи то успешные покупки почти готового новостроя с бешеным дисконтом от 23.02.22 на метре если всё упало и летит в пропасть и "застройщик - продай за что дадут"?

Так а кто мог отписаться, когда тут почти все опытные и никто ничего сейчас не покупает?
Такие саксес-стори если и есть сейчас, то не на этом форуме.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 03:18

  flyman написав:
  beee написав:Новая модель холодильника либхер.
100 энергосбережение
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бойлер - баклажки з водою на сонці
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

Только баклажки брать с под лимонада или пивка плохо подмытые
Чтоб флора и фауна с рыбносырными запахами «кордонблю/подгнившая селёдка с прошлого года в сельмаге» легко на солнышке размножалась и переходила на паховые и подмышечные волосяные покровы рационализатора
Заодно на дамах падких на кавалирки в садах Засады съэкономить получится
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 05:51

  барабашов написав:
  flyman написав:
  beee написав:Новая модель холодильника либхер.
100 энергосбережение
Зображення

бойлер - баклажки з водою на сонці
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

Только баклажки брать с под лимонада или пивка плохо подмытые
Чтоб флора и фауна с рыбносырными запахами «кордонблю/подгнившая селёдка с прошлого года в сельмаге» легко на солнышке размножалась и переходила на паховые и подмышечные волосяные покровы рационализатора
Заодно на дамах падких на кавалирки в садах Засады съэкономить получится

парніша шалун однако, знає толк в збоченнях
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 07:04

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.

До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!

Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.

Ти разом з іншими фейслесарями - ще не зрозумів, що Україну відкинуто на 30 років назад, в 1992?
Тільки населення стало вдвічі меньше, 26 млн замість 52 млн, і територія розбомблена. Зарплати вже стали рівня 1990-х. Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком. Укро-бидло-їліта нездатна створити і масово випускати ракети з дальністю 500 км.

Пишіть далі про дорожай їлітної нерухомості, прошу вас. Клоуни повинні відволікати чернь від проблем і турбот.
Frant
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