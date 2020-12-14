Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Только баклажки брать с под лимонада или пивка плохо подмытые Чтоб флора и фауна с рыбносырными запахами «кордонблю/подгнившая селёдка с прошлого года в сельмаге» легко на солнышке размножалась и переходила на паховые и подмышечные волосяные покровы рационализатора Заодно на дамах падких на кавалирки в садах Засады съэкономить получится
Только баклажки брать с под лимонада или пивка плохо подмытые Чтоб флора и фауна с рыбносырными запахами «кордонблю/подгнившая селёдка с прошлого года в сельмаге» легко на солнышке размножалась и переходила на паховые и подмышечные волосяные покровы рационализатора Заодно на дамах падких на кавалирки в садах Засады съэкономить получится
airmax78 написав:Так, ми назавжди повернемось у 19 сторічча. Візки та карети на кіньскій тязі курсуватимуть країною.
До електротяги були тепловози а до них паровози. ШРТ форева!
Ми витратили все вугілля та не маємо достатньо дрів для переходу на парову тягу. Коні та вітряні млини - наше майбутнє.
Ти разом з іншими фейслесарями - ще не зрозумів, що Україну відкинуто на 30 років назад, в 1992? Тільки населення стало вдвічі меньше, 26 млн замість 52 млн, і територія розбомблена. Зарплати вже стали рівня 1990-х. Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком. Укро-бидло-їліта нездатна створити і масово випускати ракети з дальністю 500 км.
Пишіть далі про дорожай їлітної нерухомості, прошу вас. Клоуни повинні відволікати чернь від проблем і турбот.