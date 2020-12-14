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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10448104491045010451

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:09

  vhata написав:доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:
1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.

  vhata написав:Poltava центр центральный (типа оперный театр у вас)

Если объект в хорошей или уникальной локации, то просто ждать. 500 долларов в месяц за тепло - не думаю что вы не можете себе такое позволить. Пока ждете и неторопливо ищете арендатора, может можно под склад кому-то.
Я бы изначально пытался не допустить съезда старых арендаторов, обсуждал с ними заранее как идут дела, смотрел что у конкурентов и, может, на военную зиму предложил бы за коммуналку.
Все остальные движения, в том числе и паническая продажа, не имеют смысла. Война когда-то закончится.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.

Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка.
Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:27

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.

Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка.
Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.

Немає вже кому навіть балістичну ракету зклепати, щоб ввалити по бункеру😾
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:30

  vhata написав:3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).

Это и есть реальная цена т.к. реальность изменилась.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хостел нужно делать. Не нужно там больших вложений
beee
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:11

  beee написав:Хостел нужно делать. Не нужно там больших вложений

З "прелєсті" австрійського бігунка?
Питання в тому, що ходити пішки на 21-й поверх - мало бажаючих!
П.С. В байки про електрогенератор для ліфтів - я не вірю.
П.С.С. Для кого хостел? Частина укро-населення емігрувала, частина воює. Для біженців - у них грошей немає! Тобі з Польщі багато чого не видно.
Frant
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