|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:09
vhata написав:
доброго дня, коллеги прошу совета:
провиниция, есть нежилая с централным отоплением сьехали арендаторы под зиму, весело... Найти на сейчас арендатора - продавать гирлянды на пляже (
варианты:1. искать арендатора (хз как долго, каждый месяц минус 20-25 тыс грн тепло) - тупо ждать, есть вероятность что и до конца зимы, весны, лета....
2. есть возможность обменять на дом новострой в городе, без центральной канализации (бэээ) и без чистовой отделки(есть разводка ээ, водяной теплый пол, сантехника разводка, заведен газ, септик). Низко грунтовая вода. Ремонт укачивает на старте, хотя сам дом и место гуд. Перспектива, типа под аренду. До войны - я бы и не посмотрела в ту сторону.
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
4. Перепрофилировать в жилое (куча денег, нервов, и что потом с такой жилой дурой делать- вопрос).
Буду благодарна за добрый совет. Просьба - без стеба, сори что не профиль ветки.
vhata написав:
Poltava центр центральный (типа оперный театр у вас)
Если объект в хорошей или уникальной локации, то просто ждать. 500 долларов в месяц за тепло - не думаю что вы не можете себе такое позволить. Пока ждете и неторопливо ищете арендатора, может можно под склад кому-то.
Я бы изначально пытался не допустить съезда старых арендаторов, обсуждал с ними заранее как идут дела, смотрел что у конкурентов и, может, на военную зиму предложил бы за коммуналку.
Все остальные движения, в том числе и паническая продажа, не имеют смысла. Война когда-то закончится.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9219
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:16
Frant написав:
Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.
Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка.
Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9219
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:27
Vlad442 написав: Frant написав:
Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.
Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка.
Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
Немає вже кому навіть балістичну ракету зклепати, щоб ввалити по бункеру😾
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:30
vhata написав:
3. продать за сколько дают (приблизительно девяносто, около 40процентов реальной цены).
Это и есть реальная цена т.к. реальность изменилась.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 811 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:38
Хостел нужно делать. Не нужно там больших вложений
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:11
beee написав:
Хостел нужно делать. Не нужно там больших вложений
З "прелєсті" австрійського бігунка?
Питання в тому, що ходити пішки на 21-й поверх - мало бажаючих!
П.С. В байки про електрогенератор для ліфтів - я не вірю.
П.С.С. Для кого хостел? Частина укро-населення емігрувала, частина воює. Для біженців - у них грошей немає! Тобі з Польщі багато чого не видно.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23068
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:49
Frant написав:
Для кого хостел?
Это же Полтава. Самый спокойный облцентр Восточной Украины. Цены на аренду на уровне киевских при совсем другом балансе спрос-предложение. По крайней мере так было летом и в начале осени.
С хостелом проблема как его оформить, кто будет им рулить, вложения под переоборудование. Если его не выгодно было делать до войны, значит невыгодно будет и после. Рискованно вкладываться сейчас в оформление и переоборудование, закладываясь, что война продлится долго и Полтава будет оставаться Меккой беженцев.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9219
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 11:55
Richi написав:
Это и есть реальная цена т.к. реальность изменилась.
Можно усугубить идею - если за сегодня позвонил один человек и предложил 10% от вчерашней цены, то это и есть реальная, больше же сегодня никто не предложил. Реальная цена это не только сколько дают, но и за сколько готовы отдать.
Люди могут предлагать 40%, но кто же им продаст?
Чи може ваш великий собака 5 кг м'яса з'їсти?
- Ні
- Чому?
- Та хто ж йому дасть?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9219
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 12:00
Vlad442 написав: Frant написав:
Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.
Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка.
Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6941
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1471 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 лис, 2022 12:01
Vlad442 написав: Richi написав:
Это и есть реальная цена т.к. реальность изменилась.
Можно усугубить идею - если за сегодня позвонил один человек и предложил 10% от вчерашней цены, то это и есть реальная, больше же сегодня никто не предложил. Реальная цена это не только сколько дают, но и за сколько готовы отдать.
Люди могут предлагать 40%, но кто же им продаст?
Чи може ваш великий собака 5 кг м'яса з'їсти?
- Ні
- Чому?
- Та хто ж йому дасть?
Не благодарите, немного ликбеза
Ри́нкова ціна́ (англ. Price, Market price) — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6941
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1471 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23340
|14355368
|
|
|1112
|4942488
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4854
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|