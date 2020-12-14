Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.
Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка. Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?
Проблема в тому, що шахіди зроблені на 90% з американських та європейських комплектуючих. Товари подвійного призначення. Проте іранці змогли придумати і виконати проект, зокрема написати програми для управління і виготовити те, що не можна купити. Укро-бидло-їліта не здатна це зробити - вона може дерибанити гроші,може повсюду ставити на посади родичів, коханок та інших тупих проте відданих людей. Ви не уявляєте, який низький рівень інтелекту у більшості чиновників. Все бувші трієшники.
Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом
Frant написав:Економія на інженерах, математиках,фізиках,хіміках, педагогах - вилізла боком.
Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка. Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
Немає вже кому навіть балістичну ракету зклепати, щоб ввалити по бункеру😾
Є, тільки з.п. неринкові, доступ до держтаємниці, і ще куча головняка. А вже писав, що час від часу пропонують вакансії.
Vlad442 написав:Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка. Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?
Проблема в тому, що шахіди зроблені на 90% з американських та європейських комплектуючих. Товари подвійного призначення. Проте іранці змогли придумати і виконати проект, зокрема написати програми для управління і виготовити те, що не можна купити. Укро-бидло-їліта не здатна це зробити - вона може дерибанити гроші,може повсюду ставити на посади родичів, коханок та інших тупих проте відданих людей. Ви не уявляєте, який низький рівень інтелекту у більшості чиновників. Все бувші трієшники.
Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом
Richi написав:Это и есть реальная цена т.к. реальность изменилась.
Можно усугубить идею - если за сегодня позвонил один человек и предложил 10% от вчерашней цены, то это и есть реальная, больше же сегодня никто не предложил. Реальная цена это не только сколько дают, но и за сколько готовы отдать. Люди могут предлагать 40%, но кто же им продаст?
Чи може ваш великий собака 5 кг м'яса з'їсти? - Ні - Чому? - Та хто ж йому дасть?
Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании. Т.е. она как разумный человек исходит из реальных цифр если хочет двигаться далее. Мой знакомый купил ресторан в центральной части за 400 т. У меня было другое мнение относительно данного приобретения, но одним из факторов к покупки было: Продавцы , ранее его покупали за 800 т. Продавали с арендаторами и там длинная история, но по факту он наигрался в ресторатора и решил продать. Продавал 8 месяце и продал за 240 т. в октябре 2021 года. Осенью 2022 года в соседний (не образно) дом был прилёт. Когда он продавал за 240, то вероятно считал это неудачной сделкой, но резал косты, т.к. перспективы не видел, а воевать с коммунальщиками, которые выставляли счета авансом - устал. Сейчас этот ресторан уже проблема других. Они наверно тоже думали покупая за 240 - ниже уже некуда. P.S. vhata, Вам никто не даст дельного совета т.к. никто не знает истинное положение ваших дел, планов и возможностей. Если объект уникален, верите в будущее и его содержание не бьет сильно по Вашему бюджету, то может и есть смысл взять паузу за свой счёт ( согласен в Vlad442). Но в обмен я бы точно не ввязывался.
Vlad442 написав:Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка. Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
Немає вже кому навіть балістичну ракету зклепати, щоб ввалити по бункеру😾
Є, тільки з.п. неринкові, доступ до держтаємниці, і ще куча головняка. А вже писав, що час від часу пропонують вакансії.
Флаймен, який ти в дупу ракетчик? Ти вольт від ампера не відрізниш, і скуповуєш найдешевший товар на ринку, в тому числі КРЖН. Сиди краще далі в глухому селі, їж мариновані опеньки і чекай, коли можна буде взяти за 10000 ще один підвал в Бучі чи Броварах.
Frant написав:Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом
Багато чого в повазі і багато чого оплачується. Витрачати всі кошти на оборонку Україна не може. Ви ж податки не платите
Bolt написав:Немає вже кому навіть балістичну ракету зклепати, щоб ввалити по бункеру😾
Не несіть чуш. Південмаш все може. Він під сатану заточений.
Ну нах? Де сотні українських важких ракет з дальністю 500 км? Де сотні безпілотників, типу іранських? 9 місяців війни і 30 років миру до того!!!!?
Бидлота, наша укро-їліта, не може організувати складний виробничий процесс. Надто тупа і жадібна. З тим же успіхом, безногий інвалід не може пробігти 100 м за 10 секунд. А укро-сволота за 30 років не змогла цього зробити! Її тупість безмежна, це люди з інтелектом сантехніків чи продавців б/в кальсон на ринку.