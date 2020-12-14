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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10450104511045210453

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 15:44

Bolt бо у них витрати на оборону в раз 6 більші, ніж наш бюджет.
Нептун нібито мацкву зробив підводним човном
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:00

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Є, тільки з.п. неринкові, доступ до держтаємниці, і ще куча головняка. А вже писав, що час від часу пропонують вакансії.

Зарплати такі:
https://www.work.ua/jobs/4962935/
Невже у Львові хтось збирається робити ракети?! 😳🤦‍♂️

Зарплати нежирні у львівських інженерів. Вони не потрібні цій державі. Зарплати на довоєнному рівні київських сантехніків чи парковщиків .
Можливо, є тіньова ракетна економіка, по яку говорили фейслесарі?
Типу, ми не знаємо, а вони клепають продукцію і мають зарплати тисячі доларів в місяць?????
Створити сучасну ракету - це ж просто! Як постригти пса або нігті пофарбувати в салоні краси!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:05

  Frant написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:

Зарплати такі:
https://www.work.ua/jobs/4962935/
Невже у Львові хтось збирається робити ракети?! 😳🤦‍♂️

Зарплати нежирні у львівських інженерів. Вони не потрібні цій державі. Зарплати на довоєнному рівні київських сантехніків чи парковщиків .
Можливо, є тіньова ракетна економіка, по яку говорили фейслесарі?
Типу, ми не знаємо, а вони клепають продукцію і мають зарплати тисячі доларів в місяць?????

У Київських сантехніків ЗП більше була(у львівських теж)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... POISV.html

ПОХ уже по 800$ за m2. Отдалут за 650$?

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?

В Ірані є нафта і диктатура, тобто влада може дозволити собі витрачати "незароблені" великі гроші на що заманеться. В Україні гроші заробляються і їх ніхто не буде витрачати як в СРСР, утримувати тисячі інженерів, щоб зробити одну ракету за всі гроші мира.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:51

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Это и есть реальная цена т.к. реальность изменилась.

Можно усугубить идею - если за сегодня позвонил один человек и предложил 10% от вчерашней цены, то это и есть реальная, больше же сегодня никто не предложил. Реальная цена это не только сколько дают, но и за сколько готовы отдать.
Люди могут предлагать 40%, но кто же им продаст?

Чи може ваш великий собака 5 кг м'яса з'їсти?
- Ні
- Чому?
- Та хто ж йому дасть?

Не благодарите, немного ликбеза
Ри́нкова ціна́ (англ. Price, Market price) — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Судя по вашему ироничному тону про ликбез, вы не смогли понять смысл моего поста.
Попробую помедленнее. Рыночная цена это не только та цена, по которой покупатель готов купить, но и цена, по которой продавец готов продать. Должен быть рынок продаж по таким ценам. Если сделок нет, продавцы не готовы продавать, то эти 40%, которые максимум предлагают, это не рыночная цена, а хотелка покупателей.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Richi написав:Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании.

А на олхе этих объектов нет дешевле 120% от довоенной цены, например. Но продаж нет. Мы говорим, что это хотелка не соответствующая рыночной цене. Если покупатель предлагает 40%, но сделок нет, значит это такая же хотелка. Какая же цена рыночная? В данный момент никакая, нет рыночной цены потому что нет рынка. Есть немногочисленный случайные вынужденные продажи на которые не стоит ровнятся. Это я про сегмент vhata.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 17:02

  Setsib написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-3-komnatnoy-kvartiry-93m2-bazhana-26-osokorki-poznyaki-IDPOISV.html

ПОХ уже по 800$ за m2. Отдалут за 650$?

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Віддадуть.
Тільки не завтра, а через пару місяців. Коли зрозуміють, що більше не дадуть.

Україна з 2022 року перемістилась в 1992 рік. Тому йціни мусять бути відповідними
Frant
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