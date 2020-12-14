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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 17:14
Vlad442 написав: Ромасик написав: Frant написав:
Де сотні українських важких ракет з дальністю 500 км? Де сотні безпілотників, типу іранських?
9 місяців війни і 30 років миру до того!!!!?
Бидлота, наша укро-їліта, не може ринку.
Де ваші податки?
Навіщо ви голосуєте за гречку?
Такі люди зазвичай відповідають так "а ось коли вони то, да то зроблять, вот тоді й буду платити".
То це пан Франт винуватий що у нас ракет немає?
А взагалі очевидно, що податки шли не на розбудову країни, а на КРЖН та на ринок житла Кончі-Заспи. А зараз Монако та Відень.
От податки Франта пішли скоріше на нерухомість цього під0рка
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Додано: Суб 26 лис, 2022 17:16
Vlad442 написав: BIGor написав:
Не благодарите, немного ликбеза
Ри́нкова ціна́ (англ. Price, Market price) — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
Судя по вашему ироничному тону про ликбез, вы не смогли понять смысл моего поста.
Попробую помедленнее. Рыночная цена это не только та цена, по которой покупатель готов купить, но и цена, по которой продавец готов продать. Должен быть рынок продаж по таким ценам. Если сделок нет, продавцы не готовы продавать, то эти 40%, которые максимум предлагают, это не рыночная цена, а хотелка покупателей.
Ще паз перечитайте, можно декілька разів
Ри́нкова ціна́ (англ. Price, Market price) — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 17:18
Vlad442 написав: BIGor написав:
А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?
В Ірані є нафта і диктатура, тобто влада може дозволити собі витрачати "незароблені" великі гроші на що заманеться. В Україні гроші заробляються і їх ніхто не буде витрачати як в СРСР, утримувати тисячі інженерів, щоб зробити одну ракету за всі гроші мира.
В Україні є АЕС, ГОКи, МетКоми і т.п. і т.д. "незароблені" великі гроші, які теж можна витрачати "на що заманеться"
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:36
Vlad442 написав: Richi написав:
Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании.
А на олхе этих объектов нет дешевле 120% от довоенной цены, например. Но продаж нет. Мы говорим, что это хотелка не соответствующая рыночной цене. Если покупатель предлагает 40%, но сделок нет, значит это такая же хотелка. Какая же цена рыночная? В данный момент никакая, нет рыночной цены потому что нет рынка. Есть немногочисленный случайные вынужденные продажи на которые не стоит равняться. Это я про сегмент vhata.
Согласен - это не рыночная цена, т.к. покупатель и продавец не сошлись пока в одной точке, но продавец под давлением, а покупатель никуда не спешит, понимая усугубление ситуации и бОльшей ценности денег в дальнейшем. Т.е. правила диктует покупатель и чем в более затруднительном положении оказываются продавцы, тем больше им будут выкручивать руки. Давление будет усиливаться т.к.:
1) На адаптацию в другой стране, обычно требуется 1,5 года и если человек адаптировался, то встаёт вопрос реализации актива в Украине.
2) Те кто рассчитывал на быстрое окончание и не выезжал, уже поняли, что быстрого окончания не будет и нужны деньги на выезд. В Канаде или США на первый год, чтобы попробовать себя, как минимум нужно 80-100 т. Это надо продать часть недвижки, чтобы высвободить наличность. Я лично знаю такие примеры.
3) При такой инфляции и бизнес-процессах, как сейчас, для большинства населения сложно зарабатывать больше, чем тратишь. Это не располагает к оптимистичным планам на жизнь.
Вообщем этот список можно продолжать долго, мы все живём здесь и знаем ситуацию изнутри.
Предполагаю, что рынок недвижимости оживиться только после сильного снижения и то не потому, что появиться большая потребность, а потому что если раньше мне для переезда в более комфортное жильё нужно было 100 т. то сейчас понадобиться 30. И не важно что моя квартира стоила 150, а сейчас 50. Ведь ту что я хотел купить стоила 250, а сейчас 80. (это как пример)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:36
Vlad442 написав: Frant написав:
Для кого хостел?
Это же Полтава. Самый спокойный облцентр Восточной Украины. Цены на аренду на уровне киевских при совсем другом балансе спрос-предложение. По крайней мере так было летом и в начале осени.
С хостелом проблема как его оформить, кто будет им рулить, вложения под переоборудование. Если его не выгодно было делать до войны, значит невыгодно будет и после. Рискованно вкладываться сейчас в оформление и переоборудование, закладываясь, что война продлится долго и Полтава будет оставаться Меккой беженцев.
Я нашёл два хостела в Полтаве.
Даже в том направлении дешёвое жилье востребовано.
Что говорить, в каменском, например, квартир особо нет
Переоборудование там грубо - кровати
Продать за копейки и дальше что?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:15
BIGor написав:
Поясніть що за так звані "незароблені" великі гроші в Ірані і зароблені гроші в Україні? І чим вони заважають нашій країні вигтовляти дрони та ракети?
Є податки, гроші, зароблені людьми та бізнесом. Вони не дозволять надмірне марнотратство. Особливо в демократичній державі.
Є рента, коли основу бюджету складає нафта, яку контролює влада. У видобутку якої задіяна незначна частина населення, а залишок на утриманні у цих диктаторів. Вони можуть витрачати як їм заманеться. Хоч на яхти, хоч на ракети, хоч на війни.
BIGor написав:
Ще паз перечитайте, можно декілька разів
Чому б не казати простіше "дядько, я недочув, недопоняв" замість цих круть-верть?
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