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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 17:14
Vlad442 написав: Ромасик написав: Frant написав:
Де сотні українських важких ракет з дальністю 500 км? Де сотні безпілотників, типу іранських?
9 місяців війни і 30 років миру до того!!!!?
Бидлота, наша укро-їліта, не може ринку.
Де ваші податки?
Навіщо ви голосуєте за гречку?
Такі люди зазвичай відповідають так "а ось коли вони то, да то зроблять, вот тоді й буду платити".
То це пан Франт винуватий що у нас ракет немає?
А взагалі очевидно, що податки шли не на розбудову країни, а на КРЖН та на ринок житла Кончі-Заспи. А зараз Монако та Відень.
От податки Франта пішли скоріше на нерухомість цього під0рка
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Додано: Суб 26 лис, 2022 17:16
Vlad442 написав: BIGor написав:
Не благодарите, немного ликбеза
Ри́нкова ціна́ (англ. Price, Market price) — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
Судя по вашему ироничному тону про ликбез, вы не смогли понять смысл моего поста.
Попробую помедленнее. Рыночная цена это не только та цена, по которой покупатель готов купить, но и цена, по которой продавец готов продать. Должен быть рынок продаж по таким ценам. Если сделок нет, продавцы не готовы продавать, то эти 40%, которые максимум предлагают, это не рыночная цена, а хотелка покупателей.
Ще паз перечитайте, можно декілька разів
Ри́нкова ціна́ (англ. Price, Market price) — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 17:18
Vlad442 написав: BIGor написав:
А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?
В Ірані є нафта і диктатура, тобто влада може дозволити собі витрачати "незароблені" великі гроші на що заманеться. В Україні гроші заробляються і їх ніхто не буде витрачати як в СРСР, утримувати тисячі інженерів, щоб зробити одну ракету за всі гроші мира.
В Україні є АЕС, ГОКи, МетКоми і т.п. і т.д. "незароблені" великі гроші, які теж можна витрачати "на що заманеться"
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:36
Vlad442 написав: Richi написав:
Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании.
А на олхе этих объектов нет дешевле 120% от довоенной цены, например. Но продаж нет. Мы говорим, что это хотелка не соответствующая рыночной цене. Если покупатель предлагает 40%, но сделок нет, значит это такая же хотелка. Какая же цена рыночная? В данный момент никакая, нет рыночной цены потому что нет рынка. Есть немногочисленный случайные вынужденные продажи на которые не стоит равняться. Это я про сегмент vhata.
Согласен - это не рыночная цена, т.к. покупатель и продавец не сошлись пока в одной точке, но продавец под давлением, а покупатель никуда не спешит, понимая усугубление ситуации и бОльшей ценности денег в дальнейшем. Т.е. правила диктует покупатель и чем в более затруднительном положении оказываются продавцы, тем больше им будут выкручивать руки. Давление будет усиливаться т.к.:
1) На адаптацию в другой стране, обычно требуется 1,5 года и если человек адаптировался, то встаёт вопрос реализации актива в Украине.
2) Те кто рассчитывал на быстрое окончание и не выезжал, уже поняли, что быстрого окончания не будет и нужны деньги на выезд. В Канаде или США на первый год, чтобы попробовать себя, как минимум нужно 80-100 т. Это надо продать часть недвижки, чтобы высвободить наличность. Я лично знаю такие примеры.
3) При такой инфляции и бизнес-процессах, как сейчас, для большинства населения сложно зарабатывать больше, чем тратишь. Это не располагает к оптимистичным планам на жизнь.
Вообщем этот список можно продолжать долго, мы все живём здесь и знаем ситуацию изнутри.
Предполагаю, что рынок недвижимости оживиться только после сильного снижения и то не потому, что появиться большая потребность, а потому что если раньше мне для переезда в более комфортное жильё нужно было 100 т. то сейчас понадобиться 30. И не важно что моя квартира стоила 150, а сейчас 50. Ведь ту что я хотел купить стоила 250, а сейчас 80. (это как пример)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:36
Vlad442 написав: Frant написав:
Для кого хостел?
Это же Полтава. Самый спокойный облцентр Восточной Украины. Цены на аренду на уровне киевских при совсем другом балансе спрос-предложение. По крайней мере так было летом и в начале осени.
С хостелом проблема как его оформить, кто будет им рулить, вложения под переоборудование. Если его не выгодно было делать до войны, значит невыгодно будет и после. Рискованно вкладываться сейчас в оформление и переоборудование, закладываясь, что война продлится долго и Полтава будет оставаться Меккой беженцев.
Я нашёл два хостела в Полтаве.
Даже в том направлении дешёвое жилье востребовано.
Что говорить, в каменском, например, квартир особо нет
Переоборудование там грубо - кровати
Продать за копейки и дальше что?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:15
BIGor написав:
Поясніть що за так звані "незароблені" великі гроші в Ірані і зароблені гроші в Україні? І чим вони заважають нашій країні вигтовляти дрони та ракети?
Є податки, гроші, зароблені людьми та бізнесом. Вони не дозволять надмірне марнотратство. Особливо в демократичній державі.
Є рента, коли основу бюджету складає нафта, яку контролює влада. У видобутку якої задіяна незначна частина населення, а залишок на утриманні у цих диктаторів. Вони можуть витрачати як їм заманеться. Хоч на яхти, хоч на ракети, хоч на війни.
BIGor написав:
Ще паз перечитайте, можно декілька разів
Чому б не казати простіше "дядько, я недочув, недопоняв" замість цих круть-верть?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:33
beee написав:
Я нашёл два хостела в Полтаве.
Даже в том направлении дешёвое жилье востребовано.
Да, но нужно вложить немало времени и денег чтобы все это раскрутить. Этим должны заниматься арендаторы. Если никто не хочет снимать под такой бизнес, значит это не слишком хорошая бизнес идея.
Лендлорд должен заниматься своим делом, а не набивать шишки на чужом поле. Те, кто понимает как это делать, пусть возятся с документами и администрированием.
beee написав:
Продать за копейки и дальше что?
Ничего. Продавать имеет смысл, только если нет никаких резервов, или чтобы закрыть долги. Если есть возможность пересидеть тяжелые времена, нужно пересиживать.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:55
Там женщина спрашивала за решение по ком.недвиге. Почему бы там коворкинг не замутить. Адски востребовано. Если есть генераторы или бесперебойники.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 21:25
Frant написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
Ви застрягли в СРСР. Навіщо інженер, коли нема захисту інтелектуальної власності, чи чесного суда? Це у Маркса строй був надстройкою. Зараз спочатку суспільні відносини, потім може розвиватися економіка.
Витрати держави на математиків у олігархічній феодальній Україні були б марнотратством.
А в Ірані захист інтелектуальної власності, чи чесний суд є? Але вони навчили тисячі інженерів, і клепають шахіди, балістичні ракети ітд, тобто в технологіях обійшли на десятки років Україну. То нащо олігархічній Україні інженери?
Проблема в тому, що шахіди зроблені на 90% з американських та європейських комплектуючих. Товари подвійного призначення. Проте іранці змогли придумати і виконати проект, зокрема написати програми для управління і виготовити те, що не можна купити. Укро-бидло-їліта не здатна це зробити - вона може дерибанити гроші,може повсюду ставити на посади родичів, коханок та інших тупих проте відданих людей. Ви не уявляєте, який низький рівень інтелекту у більшості чиновників. Все бувші трієшники.
Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом
Странная позиция.
С одной стороны вы не считаете умными тех, кто остается в Украине, с другой - поливаете тоннами фекалий тех, кто из Украины эмигрировал (бросил квартиры
(якорь, который можно обрубить, но потом за ним вернуться), родителей (всенепременно они есть, но обязательно старые и больные. Так драматичнее. Варианты, что они уже не в Украине и не в этом мире не годятся), собаку, котика, рыбок в аквариуме и черепащку в коробочке).
Вы уж как-то определитесь - "кто умный, а кто красивый" (с)?
ЗЫ: Крейсер "мацква" был потоплен 2мя Нептунами. Полностью украинская разработка и производство. А также много других. Да, это не ракеты дальнего и среднего радиусов действия, но надо понимать, что Украина - миролюбивое государство, а данные ракеты относятся к разряду наступательных, то есть, агрессивных, для ударов по территории других стран. Сейчас надо пересматривать концепцию, ситуация вынуждает.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 22:04
Richi написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании.
А на олхе этих объектов нет дешевле 120% от довоенной цены, например. Но продаж нет. Мы говорим, что это хотелка не соответствующая рыночной цене. Если покупатель предлагает 40%, но сделок нет, значит это такая же хотелка. Какая же цена рыночная? В данный момент никакая, нет рыночной цены потому что нет рынка. Есть немногочисленный случайные вынужденные продажи на которые не стоит равняться. Это я про сегмент vhata.
Согласен - это не рыночная цена, т.к. покупатель и продавец не сошлись пока в одной точке, но продавец под давлением, а покупатель никуда не спешит, понимая усугубление ситуации и бОльшей ценности денег в дальнейшем. Т.е. правила диктует покупатель и чем в более затруднительном положении оказываются продавцы, тем больше им будут выкручивать руки. Давление будет усиливаться т.к.:
1) На адаптацию в другой стране, обычно требуется 1,5 года и если человек адаптировался, то встаёт вопрос реализации актива в Украине.
2) Те кто рассчитывал на быстрое окончание и не выезжал, уже поняли, что быстрого окончания не будет и нужны деньги на выезд. В Канаде или США на первый год, чтобы попробовать себя, как минимум нужно 80-100 т. Это надо продать часть недвижки, чтобы высвободить наличность. Я лично знаю такие примеры.
3) При такой инфляции и бизнес-процессах, как сейчас, для большинства населения сложно зарабатывать больше, чем тратишь. Это не располагает к оптимистичным планам на жизнь.
Вообщем этот список можно продолжать долго, мы все живём здесь и знаем ситуацию изнутри.
Предполагаю, что рынок недвижимости оживиться только после сильного снижения и то не потому, что появиться большая потребность, а потому что если раньше мне для переезда в более комфортное жильё нужно было 100 т. то сейчас понадобиться 30. И не важно что моя квартира стоила 150, а сейчас 50. Ведь ту что я хотел купить стоила 250, а сейчас 80. (это как пример)
+1.
Рыночную цену формируют не только хотения продавца и возможности покупателя, но и цены на аналогичный товар на рынке. И Вы это правильно указали.
Но кроме этого на цену влияет множество факторов. Например, такой как ...война.
Неожиданно.
Другое дело, что одни этот фактор хотят учитывать, а другие делают вид, что он ну вообще тут ни при чем. Ведь они-то купили его за 100500куе и ввалили (зачем-то) еще половину этого. Поэтому цена такая и точка.
А другая сторона, оценивая риски и привлекательность покупки, ну совсем не интересуется половыми сложностями и глубоким внутренним миром продавана, имеет намерение купить не выше чем 30% от хотелки.
И вот тогда создается ситуация, о которой написал Влад.
Но в таком случае, говорить о цене не имеет смысла, тк нет сделки.
Есть 2 непересекающиеся плоскости.
ЗЫ: по поводу п2.
В зависимости от ситуации, на первый год надо от 60 куе в США, но может быть и намного меньше, если в первые-же месяцы начинать зарабатывать. То есть, не обязательно ехать с 60куе.
Я знаю пример пары из Киева (жили на Трое, блогеры на Ютубе), они когда-то приехали имея на двоих 800 долларов (это конечно на грани экстрима). Западное побережье. Да, это обуславливает во многом будущее.
Имеешь мало денег - идешь на низкооплачиваемую работу, потому что нет времени искать более высокооплачиваемую - работаещь на низкооплачиваемой работе и нет возможности бросить, чтобы пройти курсы и найти высокооплачиваемую.
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