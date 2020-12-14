Додано: Суб 26 лис, 2022 18:36

Vlad442 написав: Richi написав: Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании. Нет, Вы не правы и в этом легко убедиться. Не зависимо от хотелки и прочих параметров, vhata берёт за основу именно цифру реального предложения т.к. именно это реально, а не фантазии и пожелании.

А на олхе этих объектов нет дешевле 120% от довоенной цены, например. Но продаж нет. Мы говорим, что это хотелка не соответствующая рыночной цене. Если покупатель предлагает 40%, но сделок нет, значит это такая же хотелка. Какая же цена рыночная? В данный момент никакая, нет рыночной цены потому что нет рынка. Есть немногочисленный случайные вынужденные продажи на которые не стоит равняться. Это я про сегмент vhata. А на олхе этих объектов нет дешевле 120% от довоенной цены, например. Но продаж нет. Мы говорим, что это хотелка не соответствующая рыночной цене. Если покупатель предлагает 40%, но сделок нет, значит это такая же хотелка. Какая же цена рыночная? В данный момент никакая, нет рыночной цены потому что нет рынка. Есть немногочисленный случайные вынужденные продажи на которые не стоит равняться. Это я про сегмент vhata.

Согласен - это не рыночная цена, т.к. покупатель и продавец не сошлись пока в одной точке, но продавец под давлением, а покупатель никуда не спешит, понимая усугубление ситуации и бОльшей ценности денег в дальнейшем. Т.е. правила диктует покупатель и чем в более затруднительном положении оказываются продавцы, тем больше им будут выкручивать руки. Давление будет усиливаться т.к.:1) На адаптацию в другой стране, обычно требуется 1,5 года и если человек адаптировался, то встаёт вопрос реализации актива в Украине.2) Те кто рассчитывал на быстрое окончание и не выезжал, уже поняли, что быстрого окончания не будет и нужны деньги на выезд. В Канаде или США на первый год, чтобы попробовать себя, как минимум нужно 80-100 т. Это надо продать часть недвижки, чтобы высвободить наличность. Я лично знаю такие примеры.3) При такой инфляции и бизнес-процессах, как сейчас, для большинства населения сложно зарабатывать больше, чем тратишь. Это не располагает к оптимистичным планам на жизнь.Вообщем этот список можно продолжать долго, мы все живём здесь и знаем ситуацию изнутри.Предполагаю, что рынок недвижимости оживиться только после сильного снижения и то не потому, что появиться большая потребность, а потому что если раньше мне для переезда в более комфортное жильё нужно было 100 т. то сейчас понадобиться 30. И не важно что моя квартира стоила 150, а сейчас 50. Ведь ту что я хотел купить стоила 250, а сейчас 80. (это как пример)