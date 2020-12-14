rjkz написав:Frant написав:Проблема в тому, що шахіди зроблені на 90% з американських та європейських комплектуючих. Товари подвійного призначення. Проте іранці змогли придумати і виконати проект, зокрема написати програми для управління і виготовити те, що не можна купити. Укро-бидло-їліта не здатна це зробити - вона може дерибанити гроші,може повсюду ставити на посади родичів, коханок та інших тупих проте відданих людей. Ви не уявляєте, який низький рівень інтелекту у більшості чиновників. Все бувші трієшники.
Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом
Странная позиция.
С одной стороны вы не считаете умными тех, кто остается в Украине, с другой - поливаете тоннами фекалий тех, кто из Украины эмигрировал (бросил квартиры(якорь, который можно обрубить, но потом за ним вернуться), родителей (всенепременно они есть, но обязательно старые и больные. Так драматичнее. Варианты, что они уже не в Украине и не в этом мире не годятся), собаку, котика, рыбок в аквариуме и черепащку в коробочке).
Вы уж как-то определитесь - "кто умный, а кто красивый" (с)?
ЗЫ: Крейсер "мацква" был потоплен 2мя Нептунами. Полностью украинская разработка и производство. А также много других. Да, это не ракеты дальнего и среднего радиусов действия, но надо понимать, что Украина - миролюбивое государство, а данные ракеты относятся к разряду наступательных, то есть, агрессивных, для ударов по территории других стран. Сейчас надо пересматривать концепцию, ситуация вынуждает.
Ракети - зброя агресора????
Дві ракети, які були зроблені за 31 рік - це круто??????
Схоже, що Вам варто далі перейматись установкою унітазів і розкатуванні ковроліна, в цьому Ви компетентні.
Немає наступальної чи оборонної зброї! Є недолуга бидло-їліта, яка нездатна зрозуміти, що потрібно і організувати масове виробництво того, що потрібно для захисту власної території.
На жаль, якісні вироби з металу - українці не можуть зробити. Не дозволяє селянський менталітет (жадібність, корупція, кумовство і т.п. ).
Українська еліта є копією російської їліти. Все те ж саме. Не німців не шведи, на жаль.
Мені дійсно не подобається, що одні люди кров проливають, а інші втекли з держави. Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.
В Америці, Європі чи Японії - втекти від призову не вдастся. Ви в курсі?
Для цього там є військомати (по нашому), прокурори, судді, тюрми і тюремшики. З бігунками всюду і завжди розмова була і є короткою.