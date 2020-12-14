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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:58

  rjkz написав:
  Frant написав:Проблема в тому, що шахіди зроблені на 90% з американських та європейських комплектуючих. Товари подвійного призначення. Проте іранці змогли придумати і виконати проект, зокрема написати програми для управління і виготовити те, що не можна купити. Укро-бидло-їліта не здатна це зробити - вона може дерибанити гроші,може повсюду ставити на посади родичів, коханок та інших тупих проте відданих людей. Ви не уявляєте, який низький рівень інтелекту у більшості чиновників. Все бувші трієшники.

Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом


Странная позиция.
С одной стороны вы не считаете умными тех, кто остается в Украине, с другой - поливаете тоннами фекалий тех, кто из Украины эмигрировал (бросил квартиры(якорь, который можно обрубить, но потом за ним вернуться), родителей (всенепременно они есть, но обязательно старые и больные. Так драматичнее. Варианты, что они уже не в Украине и не в этом мире не годятся), собаку, котика, рыбок в аквариуме и черепащку в коробочке).
Вы уж как-то определитесь - "кто умный, а кто красивый" (с)?

ЗЫ: Крейсер "мацква" был потоплен 2мя Нептунами. Полностью украинская разработка и производство. А также много других. Да, это не ракеты дальнего и среднего радиусов действия, но надо понимать, что Украина - миролюбивое государство, а данные ракеты относятся к разряду наступательных, то есть, агрессивных, для ударов по территории других стран. Сейчас надо пересматривать концепцию, ситуация вынуждает.

Ракети - зброя агресора????
Дві ракети, які були зроблені за 31 рік - це круто??????

Схоже, що Вам варто далі перейматись установкою унітазів і розкатуванні ковроліна, в цьому Ви компетентні.

Немає наступальної чи оборонної зброї! Є недолуга бидло-їліта, яка нездатна зрозуміти, що потрібно і організувати масове виробництво того, що потрібно для захисту власної території.
На жаль, якісні вироби з металу - українці не можуть зробити. Не дозволяє селянський менталітет (жадібність, корупція, кумовство і т.п. ).
Українська еліта є копією російської їліти. Все те ж саме. Не німців не шведи, на жаль.

Мені дійсно не подобається, що одні люди кров проливають, а інші втекли з держави. Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.
В Америці, Європі чи Японії - втекти від призову не вдастся. Ви в курсі?
Для цього там є військомати (по нашому), прокурори, судді, тюрми і тюремшики. З бігунками всюду і завжди розмова була і є короткою.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 23:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.


Держава в нашому випадку це та сама "укробидлоеліта" яка виявилася не спроможною захистити майно та життя українців, не зважаючи втікли вони чи ні. Одна справа скористатися послабленням міграційного єврозаконодавства щоб персонально-прискоренно євроінтегруватися , інша - рятуватися від холодомору. Друга категорія ось ось переважить першу
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 26 лис, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 23:15

  fox767676 написав:
  Frant написав:Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.


Держава в нашому це та сама "укробидлоеліта" яка виявилася не спроможною захистити майно та життя українців, не зважаючи втікли вони чи ні.

Ті, що втекли за кордон - врятували своє життя, безперечно.
Проте вони не бажають виконувати свій обов'язок щодо захисту власної дег. Типу, "ми не проти, але ми за межами досяжності військоматіа".
Тому конфіскацію майна таких товарижчів - треба зробити.
На жаль, слуги не підуть на це, вони заграють з плебсом
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