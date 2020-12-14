|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лис, 2022 22:58
rjkz написав: Frant написав:
Проблема в тому, що шахіди зроблені на 90% з американських та європейських комплектуючих. Товари подвійного призначення. Проте іранці змогли придумати і виконати проект, зокрема написати програми для управління і виготовити те, що не можна купити. Укро-бидло-їліта не здатна це зробити - вона може дерибанити гроші,може повсюду ставити на посади родичів, коханок та інших тупих проте відданих людей. Ви не уявляєте, який низький рівень інтелекту у більшості чиновників. Все бувші трієшники.
Інтелект в Україні не в повазі. Розумним людям нічого робити в країні з аграрно-селянським менталітетом
Странная позиция.
С одной стороны вы не считаете умными тех, кто остается в Украине, с другой - поливаете тоннами фекалий тех, кто из Украины эмигрировал (бросил квартиры
(якорь, который можно обрубить, но потом за ним вернуться), родителей (всенепременно они есть, но обязательно старые и больные. Так драматичнее. Варианты, что они уже не в Украине и не в этом мире не годятся), собаку, котика, рыбок в аквариуме и черепащку в коробочке).
Вы уж как-то определитесь - "кто умный, а кто красивый" (с)?
ЗЫ: Крейсер "мацква" был потоплен 2мя Нептунами. Полностью украинская разработка и производство. А также много других. Да, это не ракеты дальнего и среднего радиусов действия, но надо понимать, что Украина - миролюбивое государство, а данные ракеты относятся к разряду наступательных, то есть, агрессивных, для ударов по территории других стран. Сейчас надо пересматривать концепцию, ситуация вынуждает.
Ракети - зброя агресора????
Дві ракети, які були зроблені за 31 рік - це круто??????
Схоже, що Вам варто далі перейматись установкою унітазів і розкатуванні ковроліна, в цьому Ви компетентні.
Немає наступальної чи оборонної зброї! Є недолуга бидло-їліта, яка нездатна зрозуміти, що потрібно і організувати масове виробництво того, що потрібно для захисту власної території.
На жаль, якісні вироби з металу - українці не можуть зробити. Не дозволяє селянський менталітет (жадібність, корупція, кумовство і т.п. ).
Українська еліта є копією російської їліти. Все те ж саме. Не німців не шведи, на жаль.
Мені дійсно не подобається, що одні люди кров проливають, а інші втекли з держави. Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.
В Америці, Європі чи Японії - втекти від призову не вдастся. Ви в курсі?
Для цього там є військомати (по нашому), прокурори, судді, тюрми і тюремшики. З бігунками всюду і завжди розмова була і є короткою.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23078
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 23:10
Frant написав:
Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.
Держава в нашому випадку це та сама "укробидлоеліта" яка виявилася не спроможною захистити майно та життя українців, не зважаючи втікли вони чи ні. Одна справа скористатися послабленням міграційного єврозаконодавства щоб персонально-прискоренно євроінтегруватися , інша - рятуватися від холодомору. Друга категорія ось ось переважить першу
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 26 лис, 2022 23:16, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 474
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 лис, 2022 23:15
fox767676 написав: Frant написав:
Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.
Держава в нашому це та сама "укробидлоеліта" яка виявилася не спроможною захистити майно та життя українців, не зважаючи втікли вони чи ні.
Ті, що втекли за кордон - врятували своє життя, безперечно.
Проте вони не бажають виконувати свій обов'язок щодо захисту власної держави. Типу, "ми не проти, але ми за межами досяжності військоматіа".
Тому конфіскацію майна таких товарижчів - треба зробити.
На жаль, слуги не підуть на це, вони заграють з плебсом
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23078
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 00:49
Vlad442 написав: BIGor написав:
Поясніть що за так звані "незароблені" великі гроші в Ірані і зароблені гроші в Україні? І чим вони заважають нашій країні вигтовляти дрони та ракети?
Є податки, гроші, зароблені людьми та бізнесом. Вони не дозволять надмірне марнотратство
. Особливо в демократичній державі.
Наприклад, "Велике крадівництво"
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6946
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 лис, 2022 00:56
Frant написав: fox767676 написав: Frant написав:
Держава повинна вирівняти цей перекос, наприклад конфіскувати майно у бігунців і віддати тим, хто воює.
Держава в нашому це та сама "укробидлоеліта" яка виявилася не спроможною захистити майно та життя українців, не зважаючи втікли вони чи ні.
Ті, що втекли за кордон - врятували своє життя, безперечно.
Проте вони не бажають виконувати свій обов'язок щодо захисту власної держави. Типу, "ми не проти, але ми за межами досяжності військоматіа".
Тому конфіскацію майна таких товарижчів - треба зробити.
На жаль, слуги не підуть на це, вони заграють з плебсом
А особисто Ви з окопу пишете? Чи відмазаний від служби?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6946
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 лис, 2022 08:25
Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.
Кстати, кто может объяснить этот феномен?
Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1141
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 08:51
beee написав:
Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.
Кстати, кто может объяснить этот феномен?
Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.
Франт постоянно истерит, вокруг только быдло элиты, рылы и идиоты
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 08:58
lejko_vit написав: beee написав:
Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.
Кстати, кто может объяснить этот феномен?
Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.
Франт постоянно истерит, вокруг только быдло элиты, рылы и идиоты
Я заметил.
Но почему?
Интересно понять инфантилизм старшего поколения
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1141
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 09:21
lejko_vit написав: beee написав:
Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.
Кстати, кто может объяснить этот феномен?
Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.
Франт постоянно истерит, вокруг только быдло элиты, рылы и идиоты
Ріелторів до війни - дійсно тут було не меньше 1/3 обліківок. Рекламували новобуди.
Зараз залишилось лише двоє бігунців, що розказують недолугі байки, як щасливі власники квартир в 25-поверхівках купляють мегаватні електрогенератори і спокійно і комфортно - повністю заживлюють свої ЖК, і навіть вантажні ліфти запускають від електрогенератора)))
Байки ці смердять тухлятиною, а фізіономії оповідачів та інтонація опусів - як прокисша капуста))))
Як елітні новобуди для їліти нації - швидко будуються? Щось давно ніхто не хвалився???? Чи вся їліта втекла за кордон, як ці двоє рилів-бігунків?
Публіка зрозуміла, чому в СРСР зазвичай будували будинки не вище 9 поверхів? Чому я завжди скептично відносився до 25-поверхової забудови, тим більше, "вікно у вікно"?
Чи публіці потрібно ще пішки походити на 21-й поверх? Корисна справа, добре мозок прочищає.
_______
Ціни київської "вторинки" зменшуються щомісячно.
Хто виставив мінімальну ціну - тіквартмри продаються.
Хто намагається продати дорожче - квартири висять місяцями без шансів.
Війна ще буде йти 9 місяців, до звільнення всіх українських територій. Можна обчислити ціни, якщо швидкість падіння лінійна))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23078
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23356
|14370060
|
|
|1112
|4942536
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4859
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|