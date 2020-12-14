Додано: Нед 27 лис, 2022 11:48

beee написав: Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.



Кстати, кто может объяснить этот феномен?



Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое. Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.Кстати, кто может объяснить этот феномен?Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.

Это обычных советский инфантилизм. Психология раба. Когда люди МЫ ходим на "завод" работаем работу, а ОНИ нам все дают, и если что ОНИ виноваты. Если им сказать - так это же вы все просрали, они даже не поймут как это, в чем их вина.Это как сказать жителю Донбасса (за исключением тех, кто сразу выехал), что это вы виноваты, вы пускали слюну на российские пенсии, русский язык, восхищались Путиным, смотрели россТВ, все что произошло в первую очередь ваша вина, на Полтаву никто не полез, они тоже не поймут о чем речь, они "люди маленькие".