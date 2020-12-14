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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10453104541045510456

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:41

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Є податки, гроші, зароблені людьми та бізнесом. Вони не дозволять надмірне марнотратство. Особливо в демократичній державі.

Наприклад, "Велике крадівництво".

По-перше нас ще с натяжкою можно віднести до демократичної держави. Достатньо подивитись на наших виборців, ставлення пересічного українця до життя.
По-друге це, як і місток Кличка, це ніщо у порівнянні з горизонтальними небосхилами у Саудівській Аравії.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:46

  lejko_vit написав:
  beee написав:Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.

Кстати, кто может объяснить этот феномен?

Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.

Франт постоянно истерит, вокруг только быдло элиты, рылы и идиоты

Это не истерика. Ему надо как то обосновывать своё существование. Вот он продвигает тему что простенькие людишки без авто, в потёртых пальто, протирающие штаны консьержами и мечтающие жить в хруще это - топ нации. Остальные все быдло. Успешности не существует как таковой, тетрис это выдумка риелторов, внутри обычная общага.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 лис, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 11:48

  beee написав:Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.

Кстати, кто может объяснить этот феномен?

Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.

Это обычных советский инфантилизм. Психология раба. Когда люди МЫ ходим на "завод" работаем работу, а ОНИ нам все дают, и если что ОНИ виноваты. Если им сказать - так это же вы все просрали, они даже не поймут как это, в чем их вина.
Это как сказать жителю Донбасса (за исключением тех, кто сразу выехал), что это вы виноваты, вы пускали слюну на российские пенсии, русский язык, восхищались Путиным, смотрели россТВ, все что произошло в первую очередь ваша вина, на Полтаву никто не полез, они тоже не поймут о чем речь, они "люди маленькие".
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 12:12

  vitaliian написав:
  lejko_vit написав:
  beee написав:Смешно читать от поколения, довевшего страну до издеца, шо все теперь виноваты.

Кстати, кто может объяснить этот феномен?

Вот, например, поляки да вообще, народы мира, понимают свою ответственность за прошлое.

Франт постоянно истерит, вокруг только быдло элиты, рылы и идиоты

Это не истерика. Ему надо как то обосновывать своё существование. Вот он продвигает тему что простенькие людишки без авто, в потёртых пальто, протирающие штаны консьержами и мечтающие жить в хруще это - топ нации. Остальные все быдло. Успешности не существует как таковой, тетрис это выдумка риелторов, внутри обычная общага.

Ну на самом деле Франт прав - основа так сказать "элита" в основном быдло с образованием ПТУ, но с огромными связями.
Никонов когда-то говорил что основными покупателями Файна-таун - являются силовики, армия развалена - но силовики при "элитных" хатах по 3 куе метр.
Та даже в войну - СБУшник Шило колотит по 1 ляму зелени в год, и покупает элитную недвижку - пока остальные пересичные собирают крохи и донатят на тушонку солдатам.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 12:31

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Є податки, гроші, зароблені людьми та бізнесом. Вони не дозволять надмірне марнотратство. Особливо в демократичній державі.

Наприклад, "Велике крадівництво".

По-перше нас ще с натяжкою можно віднести до демократичної держави. Достатньо подивитись на наших виборців, ставлення пересічного українця до життя.
По-друге це, як і місток Кличка, це ніщо у порівнянні з горизонтальними небосхилами у Саудівській Аравії.

Так теперь у нас не демократия? Так Иран же тоже не демократия? А ярды украденного один шулявский мост потянул годовой на бюджет одной средней области, и шулявский мост - это крохи по сравнению с "Великим крадівництвом".
Аппеляция к Саудовской Аравии - а в америке негров линчуют - нам что до Саудовской Аравии? Мы там собираемся жить?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Ну на самом деле Франт прав - основа так сказать "элита" в основном быдло с образованием ПТУ, но с огромными связями.

Элита это продолжение народа. Как и власть является зеркалом народа. Если власть опережает народ, ее не понимают. Если отстает, от нее избавляются.
Так что перед тем, как быть правым, Франту нужно в зеркало посмотреть.
  BIGor написав:Так теперь у нас не демократия? Так Иран же тоже не демократия? А ярды украденного один шулявский мост потянул годовой на бюджет одной средней области, и шулявский мост - это крохи по сравнению с "Великим крадівництвом".
Аппеляция к Саудовской Аравии - а в америке негров линчуют - нам что до Саудовской Аравии? Мы там собираемся жить?

Снова вы не пытаетесь вдуматься.
В слове "демократия" есть много оттенков. Не буду писать много букв не по теме.
Скажем так - в Украине есть демократические институты, но из-за особенностей менталитета они не работают как должны. Выходит реально умная и честная партия на выборы и получает минимум голосов, тогда как раскрученные за большие деньги набирают максимум, хоть их репутация и небезупречна.
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