Додано: Нед 27 лис, 2022 18:59

Frant

Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.

По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.