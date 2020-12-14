|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лис, 2022 17:54
Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2123
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2447 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 18:47
Франт, в тебе ж відсутні аналітичні здібності. Ти просто рефлексуєшь на те що вже сталося. Просто спостерігай і не забруднюй ефір.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41352
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 лис, 2022 18:59
Frant
Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.
По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2704
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 20:11
барабашов написав:Frant
Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.
По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.
Ув. Барабашов, вы можеде делить текст на абзацы и разделять разные мысли.
Тяжело читать
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2123
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2447 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:21
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:37
Хомякоид написав: барабашов написав:Frant
Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.
По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.
Ув. Барабашов, вы можеде делить текст на абзацы и разделять разные мысли.
Тяжело читать
мисль одна (і вона нероздільна): бітоін КРЖН - тиха гавань
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30113
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1445 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:41
beee написав:
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
з ремонтом, чи без?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30113
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1445 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:44
beee написав:
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3982
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:46
flyman как гавань Аланг в индии?
-
88998899aleks
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 03.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:48
beee написав:
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
Без ремонта, дето у кольцевой в Жулянах, на Минском или по Одесской трассе
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3370
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
1
8
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23365
|14371826
|
|
|1112
|4942578
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4863
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|