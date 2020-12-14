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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10452104531045410455

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 17:54

Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:47

Франт, в тебе ж відсутні аналітичні здібності. Ти просто рефлексуєшь на те що вже сталося. Просто спостерігай і не забруднюй ефір.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:59

Frant
Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.
По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:11

  барабашов написав:Frant
Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.
По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.


Ув. Барабашов, вы можеде делить текст на абзацы и разделять разные мысли.
Тяжело читать :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:37

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Frant
Ну промпредпиятия которые платят по тарифу Х*1,68 и могут работать ночью наверно более желанные потребители для Ахметки чем вечно просрачивающее платежи по копеечному тарифу население? Там могут быть и договорные отношения по отключениям, сфера услуг же ставит дешёвые генераторы даже не Лифан и Джили к примеру, а ноунейм фирм с поднебесной.
По поводу 92года - я как помню первые сделки вообще пошли после приватизации массово, а это далеко даже не 95й год. Лично когда в 96м что то смотрел с отцом на Дзержинке у нас, так там только %5 было квартир что можно было купить, а не надо было расселять-мутить/крутить и всем дегенератам по однухе на краю географии у нас покупать(это под ремонт мы смотрели), со свежим €-ремонтом были объекты по цене метра как Крещатик 25 и у нас тогда, при купонах и кассе кульками. И сомневаюсь что мы пробьём уровень цен даже 16-17годов, разве что аутентичные хрущи и панель вообще без ремонта вдалеке от транспортных узлов могут продавать по бросовой цене, ну и всё что с деревянными перекрытиями и потребует капремонта уже вчера(а за минималку руками его никто делать не будет). Так что на НЛ, ЦП, Джеки и прочие Чикаги с Тарьянами я не ожидаю даже цен котлованов, не то что 1000 за метр да и ещё с приличным ремонтом. Разве что как сертификат на компенсацию для восстановления с периодом возраста средств в 30е-40е годы этого века.


Ув. Барабашов, вы можеде делить текст на абзацы и разделять разные мысли.
Тяжело читать :D

мисль одна (і вона нероздільна): бітоін КРЖН - тиха гавань
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:41

  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе

з ремонтом, чи без?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:44

  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе

А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?
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flyman как гавань Аланг в индии?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:48

  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
Без ремонта, дето у кольцевой в Жулянах, на Минском или по Одесской трассе
Amethyst
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