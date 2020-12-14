RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10453104541045510456

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:35

  reus написав:
  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе

А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.
airmax78
 
Повідомлень: 41354
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:48

  airmax78 написав:
  reus написав:
  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе

А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.

Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11587
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1582 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

все буде добре
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1492 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:42

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.

Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.

Кто ищет легких путей - добро пожаловать в ночную смену на стекольный завод в Катовице.
airmax78
 
Повідомлень: 41354
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5118 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10453104541045510456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2335, 2336, 2337
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23365 14375373
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лис, 2022 21:16
airmax78
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942584
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.