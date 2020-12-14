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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лис, 2022 23:35
reus написав: beee написав:
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?
Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.
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Додано: Нед 27 лис, 2022 23:48
airmax78 написав: reus написав: beee написав:
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе
А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?
Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.
Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
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antey1969
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Додано: Пон 28 лис, 2022 00:30
все буде добре
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Додано: Пон 28 лис, 2022 00:42
antey1969 написав: airmax78 написав: reus написав:
А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?
Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.
Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
Кто ищет легких путей - добро пожаловать в ночную смену на стекольный завод в Катовице.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лис, 2022 03:05
antey1969 написав:
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
І що там є, приклад в студію від Антея?
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remark
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Додано: Пон 28 лис, 2022 09:43
flyman написав:
з ремонтом, чи без?
хоча б без.
А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?
двое детей. наверное, нет
Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
к весне и соберётся.
она работала в Днепре нач. вип отделения привата долгое время
в Киеве, я думаю, найдётся работа.
франт, не злорадствуй. я не багата людина, а вже наоборот - хай в тебе на душі стане трохи тепліше
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:09
remark написав: antey1969 написав:
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
І що там є, приклад в студію від Антея?
У меня период накопления капитала.
Как только, так и сразу.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:16
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:24
Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
Розсилка Djinni:Обстріли й блекаути не тільки заважають працювати нам, але ще й змушують нервувати клієнтів нашого ІТ.
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.
#будеттокадаражать
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:26
Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
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