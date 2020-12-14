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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10454104551045610457>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:35

  reus написав:
  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе

А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:48

  airmax78 написав:
  reus написав:
  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

забирать её нужно домой.
нужно помочь ей купить квартиру в киеве (на окраинах).
я сказал ей, ссылаясь на специалистов на этом форуме, что куплю ей квартиру не менее 30м2 за 15куе

А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.

Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

все буде добре
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 00:42

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

Пока купят, пока доберется - уже все будет. Киев в центре внимания - Киеву не дадут остаться без электричества и всего остального. Времена Сараево прошли.

Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.

Кто ищет легких путей - добро пожаловать в ночную смену на стекольный завод в Катовице.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 03:05

  antey1969 написав:И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.


І що там є, приклад в студію від Антея?
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 09:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:з ремонтом, чи без?

хоча б без.

А она согласна жить в квартире без э/э, воды, тепла, интернета, канализации?

двое детей. наверное, нет

Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.


к весне и соберётся.
она работала в Днепре нач. вип отделения привата долгое время
в Киеве, я думаю, найдётся работа.

франт, не злорадствуй. я не багата людина, а вже наоборот - хай в тебе на душі стане трохи тепліше :mrgreen:
beee
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:09

  remark написав:
  antey1969 написав:И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.


І що там є, приклад в студію від Антея?

У меня период накопления капитала.
Как только, так и сразу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:24

  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

Розсилка Djinni:

Обстріли й блекаути не тільки заважають працювати нам, але ще й змушують нервувати клієнтів нашого ІТ.

Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.

#будеттокадаражать
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:26

  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

Starlink included :?:
Ромасик
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