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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10454104551045610457

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:30

  beee написав:в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.

Тобі разом з Аеромаксом і Фейслесом - теж корисним було би попрацювати там пару місяців. Добре мозок прочистило би. Миттєво злетіла би ваша пиха і самовпевненість.

Інформую форумчан, що в Україні зараз немає жодного діючого скловиробляючого завода!!!
Всі знищено, роздерибанено, порізано на метал.

Скло для вікон в Україну везуть з Польщі,Чехії і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 лис, 2022 11:04, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:30

  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:31

  Ромасик написав:
  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.

ху із "райдер"?

кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС, беруть як породистих щенят

Думаю, що Бігора взяли просто тому, що made in Ukraine, трендово.
Колись в Пд.Корею так брали як мебель в офіс.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лис, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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2
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:32

  Ромасик написав:
  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.

Падіння цін КРЖН відбудеться до рівня 2001 р. Можливо, ще нижче.
Добро пожалувати в 1990-ті, панове!
Це вже доведений факт.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:36

  Ромасик написав:
  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.

да-да, підніме оплату, казкар, свіжі дані з джинні
Девʼять місяців повномасштабної війни.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:40

  Ромасик написав:
  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

Starlink included :?:

що це таке? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:40

  Хомякоид написав:Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.

По разному. Киев большой и разный.
На Русановке те дома, которые просидели 50 часов без ээ, на выходных почти не выключали.
На академе была тяжелая ситуация вплоть до отсутствия отопления.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:46

  flyman написав:кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС

Кажуть, мені і тут дрбре
Райдер (от англ. rider — дополнительные пункты к соглашению) — перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:51

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.

По разному. Киев большой и разный.
На Русановке те дома, которые просидели 50 часов без ээ, на выходных почти не выключали.
На академе была тяжелая ситуация вплоть до отсутствия отопления.

Вона й зараз в деяких місцях така ж важка.
Патужна аграрна державаа, якій не потрібні вчителя, інженери, математики,фізики, хіміки - накривається мідним тазом.

Де сотні українських ракет з дальністю 500 км, де тисячі ударних дронів, типу іранських?
Економія на освіті та на інженерах - вилізла боком всьому населенню цієї території.
Ще нюанс.Без масової посадки частини укро-бидло-їліти, конфіскації майна зрадників, повної заборони псевдоцеркви РПЦ-МП-ФСБ нічого хорошого тут не буде.
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