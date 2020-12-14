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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:30
beee написав:
в катовице встретил родственницу. красивая девчонка. ночные смены на стекольном заводе состарили её на несколько лет.
Тобі разом з Аеромаксом і Фейслесом - теж корисним було би попрацювати там пару місяців. Добре мозок прочистило би. Миттєво злетіла би ваша пиха і самовпевненість.
Інформую форумчан, що в Україні зараз немає жодного діючого скловиробляючого завода!!!
Всі знищено, роздерибанено, порізано на метал.
Скло для вікон в Україну везуть з Польщі,Чехії і т.п.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 28 лис, 2022 11:04, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:30
flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:31
Ромасик написав: flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
ху із "райдер"?
кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС, беруть як породистих щенят
Думаю, що Бігора взяли просто тому, що made in Ukraine, трендово.
Колись в Пд.Корею так брали як мебель в офіс.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лис, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:32
Ромасик написав: flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
Падіння цін КРЖН відбудеться до рівня 2001 р. Можливо, ще нижче.
Добро пожалувати в 1990-ті, панове!
Це вже доведений факт.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:36
Ромасик написав: flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
да-да, підніме оплату, казкар, свіжі дані з джинні
Девʼять місяців повномасштабної війни.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:40
Ромасик написав: Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
Starlink included
що це таке?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:40
Хомякоид написав:
Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.
По разному. Киев большой и разный.
На Русановке те дома, которые просидели 50 часов без ээ, на выходных почти не выключали.
На академе была тяжелая ситуация вплоть до отсутствия отопления.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:46
flyman написав:
кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС
Кажуть, мені і тут дрбре
Райдер (от англ. rider — дополнительные пункты к соглашению) — перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 10:51
Ромасик написав: Хомякоид написав:
Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.
По разному. Киев большой и разный.
На Русановке те дома, которые просидели 50 часов без ээ, на выходных почти не выключали.
На академе была тяжелая ситуация вплоть до отсутствия отопления.
Вона й зараз в деяких місцях така ж важка.
Патужна аграрна державаа, якій не потрібні вчителя, інженери, математики,фізики, хіміки - накривається мідним тазом.
Де сотні українських ракет з дальністю 500 км, де тисячі ударних дронів, типу іранських?
Економія на освіті та на інженерах - вилізла боком всьому населенню цієї території.
Ще нюанс.Без масової посадки частини укро-бидло-їліти, конфіскації майна зрадників, повної заборони псевдоцеркви РПЦ-МП-ФСБ нічого хорошого тут не буде.
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