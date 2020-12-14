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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10454104551045610457

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:30

  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:31

  Ромасик написав:
  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.

ху із "райдер"?

кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС, беруть як породистих щенят

Думаю, що Бігора взяли просто тому, що made in Ukraine, трендово.
Колись в Пд.Корею так брали як мебель в офіс.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 лис, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
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2
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:36

  Ромасик написав:
  flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]

Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.

да-да, підніме оплату, казкар, свіжі дані з джинні
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1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:40

  Хомякоид написав:Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.

По разному. Киев большой и разный.
На Русановке те дома, которые просидели 50 часов без ээ, на выходных почти не выключали.
На академе была тяжелая ситуация вплоть до отсутствия отопления.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 10:46

  flyman написав:кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС

Кажуть, мені і тут дрбре
Райдер (от англ. rider — дополнительные пункты к соглашению) — перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 11:55

  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

а чего так дешего сдали?
там же как раз nezlamnist.gov.ua (гос.ресурс) интресные заявления делает, особенно пунк 3.
3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування!
#буитдорожать
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:05

  Ромасик написав:
  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

Starlink included :?:

Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:10

  Феодал написав:
  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

а чего так дешего сдали?
там же как раз nezlamnist.gov.ua (гос.ресурс) интресные заявления делает, особенно пунк 3.
3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування!
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Якщо КНС припинять роботу потрібно більшості тимчасово виїхати з Києва. Але я сподіваюсь що до цього не дійде. Союзники допоможуть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:41

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  Олежан написав:инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день

выводы?

Starlink included :?:

Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

Я наводив розрахунки.
Копійки, трохи дорожче, ніж електроенергія з АЕС.
Запросто можна орендувати енергопоїзд 10 мегаватт і пару цистерн солярки для солідного ЖК.
_____
Щоденні піші прогулянки на 21-й поверх, вельми корисні для здоров'я. Добре мозок прочищають.
Frant
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