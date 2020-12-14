|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:30
flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1311 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:31
Ромасик написав: flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
ху із "райдер"?
кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС, беруть як породистих щенят
Думаю, що Бігора взяли просто тому, що made in Ukraine, трендово.
Колись в Пд.Корею так брали як мебель в офіс.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лис, 2022 10:33, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30119
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1445 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:36
Ромасик написав: flyman написав:
Сподіваємось на краще, але готуємось до падіння ринку ще на 20-30% у порівнянні з травнем-липнем.[/i]
Мінус купка горе ойтішнегів, що не змогли адаптуватися, що підніме оплату праці тим, хто вижив. Насправді, райдер ойтішнегів набагато простіший, ніж у металургів. І навіть торгашів мороженою рибою.
да-да, підніме оплату, казкар, свіжі дані з джинні
Девʼять місяців повномасштабної війни.
Метрики
Кандидати:
71,476 (+503)
Вакансії:
11,507 (-338)
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6946
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:40
Хомякоид написав:
Як там з світлом у столиці ?
В Вінниці вимикають, але світло більше присутнє ніж вимкнене.
Більше вимикають райони де багатоповерхівок, передмістя менше.
По разному. Киев большой и разный.
На Русановке те дома, которые просидели 50 часов без ээ, на выходных почти не выключали.
На академе была тяжелая ситуация вплоть до отсутствия отопления.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1311 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лис, 2022 10:46
flyman написав:
кажуть, що добре тим хто не вна неньці, а десь в ЄС
Кажуть, мені і тут дрбре
Райдер (от англ. rider — дополнительные пункты к соглашению) — перечень условий и требований, предъявляемых артистом или музыкантом к организаторам выступлений.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1311 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лис, 2022 11:55
Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
а чего так дешего сдали?
там же как раз nezlamnist.gov.ua (гос.ресурс) интресные заявления делает, особенно пунк 3.
3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування!
#буитдорожать
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:05
Ромасик написав: Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
Starlink included
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41363
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5119 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:10
Феодал написав: Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
а чего так дешего сдали?
там же как раз nezlamnist.gov.ua (гос.ресурс) интресные заявления делает, особенно пунк 3.
3. Окремі ризики має система каналізації: при відсутності світла і води в системі, робимо висновок що не працюють станції які перекачують нечистоти із мережі до відстойників. Тобто мешканці мають розуміти, що не можна ходити в туалет навіть із своєю водою, зливати в каналізацію залишки борщу – система наповниться і це все полізе в квартири, це треба черпати і виносити, а якщо сусіди зверху виїхали, то це буде капати зі стелі (така ситуація була кілька років тому в східних областях України). РДА рекомендують копати в дворах ями і ставити туалети-будки (так спасався в березні Чернігів). Мешканці можуть купити відра з кришками, вкладати туди сміттєвий пакет/кілька пакетів щоб не протекло, ходити сім’єю в пакет, потім зав’язувати і виносити на смітник. Біотуалети скоріше за все не буде кому обслуговувати – без в’язку просто не буде можливості викликати обслуговування!
#буитдорожать
Якщо КНС припинять роботу потрібно більшості тимчасово виїхати з Києва. Але я сподіваюсь що до цього не дійде. Союзники допоможуть.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41363
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5119 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:41
airmax78 написав: Ромасик написав: Олежан написав:
инфо от знакомого
1к в республике сдалась ща 17500. єкспозиция 1 день
выводы?
Starlink included
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
Я наводив розрахунки. На жаль, вони стерті, щоб ніхто не знав, наскільки це дешево і доступно.
Копійки, трохи дорожче, ніж електроенергія з АЕС.
Запросто можна орендувати енергопоїзд 10 мегаватт і пару цистерн солярки для солідного ЖК.
_____
Щоденні піші прогулянки на 21-й поверх, вельми корисні для здоров'я. Добре мозок прочищають.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23078
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:54
airmax78 написав: antey1969 написав:
Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
Кто ищет легких путей - добро пожаловать в ночную смену на стекольный завод в Катовице.
Когда вы иронично шутите над собой, то это вызывает симпатию и уважение к Вам. Когда сквозит цинизм и высокомерие - это вызывает неприязнь. Для Вас Украина - это центр Печерская или люди с их культурой и наследием?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1678
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23367
|14388930
|
|
|1112
|4942733
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4866
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|