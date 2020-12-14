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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10456104571045810459>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:22

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.

Та зрозуміло. Складно та дорого навіть для Тетрісу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:22

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.

Цікаво,вельми цікаво.
Значить, щоденні піші походи на 20+ поверх - добряче прочистили мізки щасливим мешканцям 25-поверхових неохрущів.
Їжу на чому готувати? На дровах у дворі? Чи балон з газплитою в кожну кухню?

Де електропоїзд 10 мегаватт з трьома цистернами солярки, про який хвалився одеський бігунець? Електрогенератор, який легко постачає електроенергію на 500 квартир?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 лис, 2022 13:44, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:24

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.

Кто ищет легких путей - добро пожаловать в ночную смену на стекольный завод в Катовице.

Когда вы иронично шутите над собой, то это вызывает симпатию и уважение к Вам. Когда сквозит цинизм и высокомерие - это вызывает неприязнь. Для Вас Украина - это центр Печерская или люди с их культурой и наследием?

Я так делаю только в ответ на откровенный сарказм. Почитайте пост антея внимательно и поймете почему я так ответил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:25

foxluck
У нас Мост-Сити ермолаевский отрубают
В который встроена их хоральная синагога которой под 200 лет, рядом с ней и подстанция на объект, очевидно от подземного кабеля на 10-20КВ
А для Днепра Мост это типа вашего Г9а с прилегающими гетто особо одарённых ребят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:27

  барабашов написав:foxluck
У нас Мост-Сити ермолаевский отрубают
В который встроена их хоральная синагога которой под 200 лет, рядом с ней и подстанция на объект, очевидно от подземного кабеля на 10-20КВ
А для Днепра Мост это типа вашего Г9а с прилегающими гетто особо одарённых ребят


Це дніпровська їліта там живе?
Впевнений, що вони можуть купити мегаватний генератор на кожний будинок і утримувати його. Це ж їліта, йошта мідь!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.

Походу строится параллельная энерго система
beee
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:39

  beee написав:На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.

Походу строится параллельная энерго система

Та не. Это костыль. При чем такой - очень тяжелый и неудобный - прошел 100 метров и нужен отдых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:46

  beee написав:На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.

Походу строится параллельная энерго система

Так! Пора їліті платити по рахункам. Нуль туди, нуль сюди - для бувших трієшників це неважливо.

Коли орендуєш 2 мегаватний електропоїзд на ЖК з 500 квартир? І ешелон залізничних цистерн з соляркою не забудь!
Це мінімум. Краще 5 мегаватт.
Тоді включиш теплу підлогу і електроплиту, хвізик-теоретиг. Дистанційно, з Польщі((((
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:50

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.

Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
Первый
 
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