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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лис, 2022 13:14
airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:22
foxluck написав: airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
Та зрозуміло. Складно та дорого навіть для Тетрісу.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:22
foxluck написав: airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
Цікаво,вельми цікаво.
Значить, щоденні піші походи на 20+ поверх - добряче прочистили мізки щасливим мешканцям 25-поверхових неохрущів.
Їжу на чому готувати? На дровах у дворі? Чи балон з газплитою в кожну кухню?
Де електропоїзд 10 мегаватт з трьома цистернами солярки, про який хвалився одеський бігунець? Електрогенератор, який легко постачає електроенергію на 500 квартир?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 28 лис, 2022 13:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:24
Richi написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Однозначно, нужно покупать, пока есть возможность и перебои с доступом к реестрам совсем незначительные.
И кстати, сейчас много советов есть на ютюбе по теплу, воде, энергии и готовке без газа в городской квартире. Интернет обещают через старлинки дать.
Так что временные трудности - это совсем не основание чтобы отказываться от покупки квартиры.
Кто ищет легких путей - добро пожаловать в ночную смену на стекольный завод в Катовице.
Когда вы иронично шутите над собой, то это вызывает симпатию и уважение к Вам. Когда сквозит цинизм и высокомерие - это вызывает неприязнь. Для Вас Украина - это центр Печерская или люди с их культурой и наследием?
Я так делаю только в ответ на откровенный сарказм. Почитайте пост антея внимательно и поймете почему я так ответил.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:25
foxluck
У нас Мост-Сити ермолаевский отрубают
В который встроена их хоральная синагога которой под 200 лет, рядом с ней и подстанция на объект, очевидно от подземного кабеля на 10-20КВ
А для Днепра Мост это типа вашего Г9а с прилегающими гетто особо одарённых ребят
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барабашов
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:27
барабашов написав:foxluck
У нас Мост-Сити ермолаевский отрубают
В который встроена их хоральная синагога которой под 200 лет, рядом с ней и подстанция на объект, очевидно от подземного кабеля на 10-20КВ
А для Днепра Мост это типа вашего Г9а с прилегающими гетто особо одарённых ребят
Це дніпровська їліта там живе?
Впевнений, що вони можуть купити мегаватний генератор на кожний будинок і утримувати його. Це ж їліта, йошта мідь!
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:34
На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.
Походу строится параллельная энерго система
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beee
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:39
beee написав:
На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.
Походу строится параллельная энерго система
Та не. Это костыль. При чем такой - очень тяжелый и неудобный - прошел 100 метров и нужен отдых.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:46
beee написав:
На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.
Походу строится параллельная энерго система
Так! Пора їліті платити по рахункам. Нуль туди, нуль сюди - для бувших трієшників це неважливо.
Коли орендуєш 2 мегаватний електропоїзд на ЖК з 500 квартир? І ешелон залізничних цистерн з соляркою не забудь!
Це мінімум. Краще 5 мегаватт.
Тоді включиш теплу підлогу і електроплиту, хвізик-теоретиг. Дистанційно, з Польщі((((
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:50
foxluck написав: airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
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