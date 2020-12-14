RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10456104571045810459

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:52

  airmax78 написав:Якщо КНС припинять роботу потрібно більшості тимчасово виїхати з Києва. Але я сподіваюсь що до цього не дійде. Союзники допоможуть.


Ні. Буде скид вод без очищення:-(
Первый
 
Повідомлень: 16772
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 13:53

  Первый написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.

Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.

"Кажуть"??? Тобто насправді як? Немає нічого? Чи проектний генератор лише на аварійне освітлення?

Ще.
Електроплити, бойлери? Тепла підлога? Освітлення квартир? Вся розкіш, до якої звикла наша звіздота, сіль солі, наші генії бізнесу і технологій?
____

Перший, як новобуди? Швидко будуються?
Попит шалений?
Крани і бетономішалки - теж від електрогенераторів працюють?
Чи рили-новобудівці язиками крутять на 2 мегавати?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 лис, 2022 14:06, всього редагувалось 4 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23078
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:16

  Первый написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.

У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.

Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.

Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.
airmax78
 
Повідомлень: 41364
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:17

по ходу пора в опрос добавить ответ. каких цен ожидаете на конец 2022 года ? НИКАКИХ.
88998899aleks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 03.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 14:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаво, коли мені буде добре за 60 - я також перетворюсь на Франта?
airmax78
 
Повідомлень: 41364
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5119 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10456104571045810459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 88998899aleks і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2335, 2336, 2337
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23367 14388969
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2022 12:28
airmax78
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3289)
28.11.2022 14:11
Ринок ОВДП (3703)
28.11.2022 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.