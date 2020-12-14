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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лис, 2022 13:34
На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.
Походу строится параллельная энерго система
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beee
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:39
beee написав:
На севен собрали почти 400к. Нужно 550. Генератор заказали.
Соседний дом свой генератор уже юзает.
Звонил тренер с Днепра. У них было собрание, скинулись на генератор.
Походу строится параллельная энерго система
Та не. Это костыль. При чем такой - очень тяжелый и неудобный - прошел 100 метров и нужен отдых.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:50
foxluck написав: airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:52
airmax78 написав:
Якщо КНС припинять роботу потрібно більшості тимчасово виїхати з Києва. Але я сподіваюсь що до цього не дійде. Союзники допоможуть.
Ні. Буде скид вод без очищення:-(
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Додано: Пон 28 лис, 2022 13:53
Первый написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
"Кажуть"??? Тобто насправді як? Немає нічого? Чи проектний генератор лише на аварійне освітлення?
Ще.
Електроплити, бойлери? Тепла підлога? Освітлення квартир? Вся розкіш, до якої звикла наша звіздота, сіль солі, наші генії бізнесу і технологій?
____
Перший, як новобуди? Швидко будуються?
Попит шалений?
Крани і бетономішалки - теж від електрогенераторів працюють?
Чи рили-новобудівці язиками крутять на 2 мегавати?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 28 лис, 2022 14:06, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 14:16
Первый написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Думаю що КАН міг забезпечити ЖК генераторами. Якщо підтвердиться, то цікаво було б дізнатись у скільки мешканцям обходиться 1кВт від генератору.
У Тетрісі2 - КАН дав генератор для насосів гоняти опалення, але зараз ОСББ з мешканцями вирішують чи скинутись на покупку більш потужного генератора щоб запустити 1 ліфт та освітлення хола і таке інше. Про електрику в кожну квартиру мова не йде.
Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.
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airmax78
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Додано: Пон 28 лис, 2022 14:17
по ходу пора в опрос добавить ответ. каких цен ожидаете на конец 2022 года ? НИКАКИХ.
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88998899aleks
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Додано: Пон 28 лис, 2022 14:17
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 28 лис, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 14:19
88998899aleks написав:
по ходу пора в опрос добавить ответ. каких цен ожидаете на конец 2022 года ? НИКАКИХ.
А що, опції "мішок картоплі" ще не має? Хто готував опитування? Мабуть якийсь рил-новобудовець.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 15:31
airmax78 написав: Первый написав:
Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.
Все включено до квартплати.
Квартлату не підвищували.
Можливо за рахунок економії на роботі спацентру. Хамам не працює:-(
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