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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:45
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.
Все включено до квартплати.
Квартлату не підвищували.
Можливо за рахунок економії на роботі спацентру. Хамам не працює:-(
Думаю що просто ще не порахували: 2-3 заправки генератора і питання постане саме собою. Але те, що він був запроектований та ще й встановлений - то, звісно, великий респект Таряну. Якось не по-українськодевелоперськи вчинив. Невже в Джеку також є?
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