RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10453104541045510456

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:45

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.

Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.


Все включено до квартплати.
Квартлату не підвищували.

Можливо за рахунок економії на роботі спацентру. Хамам не працює:-(

Думаю що просто ще не порахували: 2-3 заправки генератора і питання постане саме собою. Але те, що він був запроектований та ще й встановлений - то, звісно, великий респект Таряну. Якось не по-українськодевелоперськи вчинив. Невже в Джеку також є?
airmax78
 
Повідомлень: 41365
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:41

включать будут на 2-3 часа 2 раза в сутки.

Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15206
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10453104541045510456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2335, 2336, 2337
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23368 14393660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лис, 2022 14:49
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3705)
28.11.2022 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.