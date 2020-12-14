Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Дивно. В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.
Все включено до квартплати. Квартлату не підвищували.
Можливо за рахунок економії на роботі спацентру. Хамам не працює:-(
Думаю що просто ще не порахували: 2-3 заправки генератора і питання постане саме собою. Але те, що він був запроектований та ще й встановлений - то, звісно, великий респект Таряну. Якось не по-українськодевелоперськи вчинив. Невже в Джеку також є?
В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.
1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление. 2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников. 3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.[/quote
Сейчас преступление пользование кофемашиной, стиралкой, подогревом тёплого пола, кондишн.. Поэтому нужно ставить лимит по вводу на квартиру 1 кВт. А лампочки накаливания в зимнюю пору и греют и дают ещё свет.)) В отличии от простого нагревателя
Цена такая низкая, это вы расскажите людям у которых отопление на електрик и пенсионерам как им оплачивать. Сколько в месяц нужно заплатить. Промка 6 грн. Далеко не разбежисься.