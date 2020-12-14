Додано: Пон 28 лис, 2022 23:19

UA написав: vitaliian написав: Свет будет 2-3 часа 2 р в день



В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.







1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление.2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников.3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.[/quoteСейчас преступление пользование кофемашиной, стиралкой, подогревом тёплого пола, кондишн.. Поэтому нужно ставить лимит по вводу на квартиру 1 кВт.А лампочки накаливания в зимнюю пору и греют и дают ещё свет.)) В отличии от простого нагревателяЦена такая низкая, это вы расскажите людям у которых отопление на електрик и пенсионерам как им оплачивать. Сколько в месяц нужно заплатить.Промка 6 грн. Далеко не разбежисься.П.С. Следующая цель РФ это объекты генерации тепла и грп.