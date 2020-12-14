Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Дивно. В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.
Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.
Все включено до квартплати. Квартлату не підвищували.
Можливо за рахунок економії на роботі спацентру. Хамам не працює:-(
Думаю що просто ще не порахували: 2-3 заправки генератора і питання постане саме собою. Але те, що він був запроектований та ще й встановлений - то, звісно, великий респект Таряну. Якось не по-українськодевелоперськи вчинив. Невже в Джеку також є?
В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.
1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление. 2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников. 3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.[/quote
Сейчас преступление пользование кофемашиной, стиралкой, подогревом тёплого пола, кондишн.. Поэтому нужно ставить лимит по вводу на квартиру 1 кВт. А лампочки накаливания в зимнюю пору и греют и дают ещё свет.)) В отличии от простого нагревателя
В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.
1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление. 2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников. 3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.
Цікава думка. Т.є. коли конкретний ліфт доїде до останнього поверху його там мають заблокувати (ну щоб часом когось вниз не повіз) навічно, ну чи до кінця енергокризи? Я звичайно за здоровий спосіб життя але незгодних буде багато. Насправді ліфти не так вже й багато споживають як можна було б подумати(піднімають мовляв до тонни ваги) завдяки двигунам з редуктором та противагам потужність там не надто велика.
В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.
1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление. 2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников. 3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.
Лифт как тот и спускаться же должен с верхних этажей Почему он не может с людьми спускаться? ЭЭ в Дойче по 28-41центу, Ахметка будет рад по таким ценам торговать ею. А вы и ваши квартиранты будут таким ценам рады? И газу по цене куба как на заправке? Остальным прикажете валить(а выпускают всех?) Или больше работать, когда по 8-12 часов света нет и всё останавливается? Или всем в окопы под Бахмут?