RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10454104551045610457>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:45

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.

Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.


Все включено до квартплати.
Квартлату не підвищували.

Можливо за рахунок економії на роботі спацентру. Хамам не працює:-(

Думаю що просто ще не порахували: 2-3 заправки генератора і питання постане саме собою. Але те, що він був запроектований та ще й встановлений - то, звісно, великий респект Таряну. Якось не по-українськодевелоперськи вчинив. Невже в Джеку також є?
airmax78
 
Повідомлень: 41366
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:41

включать будут на 2-3 часа 2 раза в сутки.

Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:56

  vitaliian написав:
Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення

Интересно, в Молдове электроснабжение восстановлено полностью?
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11593
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:15

  antey1969 написав:Интересно, в Молдове электроснабжение восстановлено полностью?
думаете она Киеву поможет?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:44

  Первый написав:Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.

Без газификации и колонки на горячую воду до хруща по уровню комфорта не дотягивает :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:52

  vitaliian написав:
Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення

1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление.
2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников.
3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.
UA
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:54

  airmax78 написав:
  Первый написав:Дивно.
В РТ генератор передбачений проектом. Кажуть працює як часіки. Ліфт, МОПи і вся інженерія.

Великий плюс Таряну. Але виникає питання: хто платить за паливо і як це розподіляється на квартири? А плата там немала.

Генератор только на инженерию, а не на квартиры.
Генератор на дом называется мини электростанция :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:19

  UA написав:
  vitaliian написав:
Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення

1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление.
2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников.
3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.[/quote

Сейчас преступление пользование кофемашиной, стиралкой, подогревом тёплого пола, кондишн.. Поэтому нужно ставить лимит по вводу на квартиру 1 кВт.
А лампочки накаливания в зимнюю пору и греют и дают ещё свет.)) В отличии от простого нагревателя

Цена такая низкая, это вы расскажите людям у которых отопление на електрик и пенсионерам как им оплачивать. Сколько в месяц нужно заплатить.
Промка 6 грн. Далеко не разбежисься.
П.С. Следующая цель РФ это объекты генерации тепла и грп.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4539330-u-vinnytskii-oblasti-misto-zalyshylosia-bez-opalennia
maza5
 
Повідомлень: 263
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:53

  UA написав:
  vitaliian написав:
Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення

1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление.
2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников.
3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.


Цікава думка. Т.є. коли конкретний ліфт доїде до останнього поверху його там мають заблокувати (ну щоб часом когось вниз не повіз) навічно, ну чи до кінця енергокризи? :mrgreen: Я звичайно за здоровий спосіб життя але незгодних буде багато.
Насправді ліфти не так вже й багато споживають як можна було б подумати(піднімають мовляв до тонни ваги) завдяки двигунам з редуктором та противагам потужність там не надто велика.
Але таджикський чи туркменський(декілька років тому хтось згадував) досвід з найбільш популярними та дорогими 1-3 поверхами перестає бути схожим на анекдот. :(
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 29 лис, 2022 01:00, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 01.04.20
Подякував: 434 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:56

  UA написав:
  vitaliian написав:
Свет будет 2-3 часа 2 р в день

В ДТЭК предупредили, что в связи с распоряжением "Укрэнерго" сократить 60% мощности потребления в Киеве, свет в столице будут включать на 2-3 часа 2 раза в сутки.


Зображення

1. Лампочки накаливания всё ещё в свободной продаже, а это преступление.
2. Цена на ЭЭ очень низкая и не отключают должников.
3. Лифты можно настроить на работу только на подъем. Вниз пешком.

Лифт как тот и спускаться же должен с верхних этажей
Почему он не может с людьми спускаться?
ЭЭ в Дойче по 28-41центу, Ахметка будет рад по таким ценам торговать ею. А вы и ваши квартиранты будут таким ценам рады? И газу по цене куба как на заправке? Остальным прикажете валить(а выпускают всех?) Или больше работать, когда по 8-12 часов света нет и всё останавливается? Или всем в окопы под Бахмут?
барабашов
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10454104551045610457>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2336, 2337, 2338
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23373 14406471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 02:24
antey1969
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1112 4942754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4867
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.