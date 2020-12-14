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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лис, 2022 01:12
Кстати надо будет узнать у подруги жены, что в Мюнхене 24 года уже живёт, какие примерно цен в на ЭЭ и прочую коммуналь у них были при Колле и Шрёдере в период низких цен на нефть(ну когда Борис Николаевич говорил что "девальвации НЕ БУДЕТ!!!")
Сомневаюсь что тогда зарплаты ниже 1200-1300 евро(вдвое больше в марках) у них были при ценах на всё в сфере потребления на 50% минимум ниже.
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барабашов
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