Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати надо будет узнать у подруги жены, что в Мюнхене 24 года уже живёт, какие примерно цен в на ЭЭ и прочую коммуналь у них были при Колле и Шрёдере в период низких цен на нефть(ну когда Борис Николаевич говорил что "девальвации НЕ БУДЕТ!!!") Сомневаюсь что тогда зарплаты ниже 1200-1300 евро(вдвое больше в марках) у них были при ценах на всё в сфере потребления на 50% минимум ниже.
antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал. Активность на уровне марта.
"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице 50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
барабашов написав:А вы и ваши квартиранты будут таким ценам рады? И газу по цене куба как на заправке? Остальным прикажете валить(а выпускают всех?) Или больше работать, когда по 8-12 часов света нет и всё останавливается? Или всем в окопы под Бахмут?
этот аспект власти как то не артикулируют. Что делать людям у которых нет ни света, ни работы, ни возможности выехать. Имхо работа есть это стройки и оборонная промышленность. Только там нужна профпригодность.