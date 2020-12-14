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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10454104551045610457

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 01:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати надо будет узнать у подруги жены, что в Мюнхене 24 года уже живёт, какие примерно цен в на ЭЭ и прочую коммуналь у них были при Колле и Шрёдере в период низких цен на нефть(ну когда Борис Николаевич говорил что "девальвации НЕ БУДЕТ!!!")
Сомневаюсь что тогда зарплаты ниже 1200-1300 евро(вдвое больше в марках) у них были при ценах на всё в сфере потребления на 50% минимум ниже.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 06:13

  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

Просто Долярчика давно не было.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 06:17

  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице

50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо
https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 06:25

  барабашов написав:А вы и ваши квартиранты будут таким ценам рады? И газу по цене куба как на заправке? Остальным прикажете валить(а выпускают всех?) Или больше работать, когда по 8-12 часов света нет и всё останавливается? Или всем в окопы под Бахмут?
этот аспект власти как то не артикулируют. Что делать людям у которых нет ни света, ни работы, ни возможности выехать. Имхо работа есть это стройки и оборонная промышленность. Только там нужна профпригодность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 09:20

  Bolt написав:
  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

Просто Долярчика давно не было.

Він же на фронті. Боронить Україну. Писати немає коли: тут є інші фахівці.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 09:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Из Киева выехало более 700 тыс, 400 тыс уехавших заместили переселенцы. Т.е. более 3млн жителей наличествует. Какой площади должны быть пункты незламности, которых как депутатов рады и еще 100 самый лучший мэр готов при необходимости еще добавить.
Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?
Ну и задача по философии - как там с ковидом обстоят дела, когда в палаточку наберется как в варежку людей и традиционно у каждого будет более веская причина находиться там, чем у соседа?
striped
 
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