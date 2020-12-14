Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати надо будет узнать у подруги жены, что в Мюнхене 24 года уже живёт, какие примерно цен в на ЭЭ и прочую коммуналь у них были при Колле и Шрёдере в период низких цен на нефть(ну когда Борис Николаевич говорил что "девальвации НЕ БУДЕТ!!!") Сомневаюсь что тогда зарплаты ниже 1200-1300 евро(вдвое больше в марках) у них были при ценах на всё в сфере потребления на 50% минимум ниже.
antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал. Активность на уровне марта.
"26 часов не было света и воды" - киевляне рассказали, какая ситуация с коммуникациями в столице 50% жителей Киева все еще остаются без электричества, а у некоторых так и не заработало отопление. Зато появилась связь – все будет хорошо https://t.me/c/1210003725/27546
пишут что появилась связь, значит скоро все появятся.
барабашов написав:А вы и ваши квартиранты будут таким ценам рады? И газу по цене куба как на заправке? Остальным прикажете валить(а выпускают всех?) Или больше работать, когда по 8-12 часов света нет и всё останавливается? Или всем в окопы под Бахмут?
этот аспект власти как то не артикулируют. Что делать людям у которых нет ни света, ни работы, ни возможности выехать. Имхо работа есть это стройки и оборонная промышленность. Только там нужна профпригодность.
Из Киева выехало более 700 тыс, 400 тыс уехавших заместили переселенцы. Т.е. более 3млн жителей наличествует. Какой площади должны быть пункты незламности, которых как депутатов рады и еще 100 самый лучший мэр готов при необходимости еще добавить. Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами? Ну и задача по философии - как там с ковидом обстоят дела, когда в палаточку наберется как в варежку людей и традиционно у каждого будет более веская причина находиться там, чем у соседа?
striped написав:Из Киева выехало более 700 тыс, 400 тыс уехавших заместили переселенцы. Т.е. более 3млн жителей наличествует. Какой площади должны быть пункты незламности, которых как депутатов рады и еще 100 самый лучший мэр готов при необходимости еще добавить. Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами? Ну и задача по философии - как там с ковидом обстоят дела, когда в палаточку наберется как в варежку людей и традиционно у каждого будет более веская причина находиться там, чем у соседа?
Я думаю, що варто було би і в мирний час 1 раз на рік на тиждень в їлітних новобудах відключати на тиждень електроенергію, тепло, воду, інтернет, фекальні насоси і тп. Без попередження, у формі навчань цивільного захисту Для того, щоб українська гуманітарна їліта, яка населяє ці елітні новобуди розуміла, що побудувати комунізм в окремо взятому ЖК - не вдастся.І що не можна економити на зарплатах вчителів, інженерів, математиків, фізиків, хіміків і тп. І що без точного машинобудування - ця держава приречена на знищення. Сидіння тиждень без електроенергії, щоденні піші підйоми на 20+ поверхів - дуже добре прочистили би мізки нашій їліті, всім цим депутатам, торговцям Батьківщиною всіх мастей, священникам РПЦ-МП-ФСБ та іншій шушері. Щоб публіка чітко розуміла: "Думай насамперед про Батьківщину, а потім про себе!" Можливо, тоді в Україні швидко знайшлися гроші на ракетну програму, на випуск ударних безпілотників сотнями в місяць???? Тільки так укро-їліта щось зрозуміє!