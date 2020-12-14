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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лис, 2022 12:44
antey1969 написав:
На телемарафоне уже ответили на этот вопрос. Пункты предназначены не для проживания, а чтобы немного обогреться, зарядить гаджеты, прочитать новости, связаться с близкими, и вскипятить воду.
При необходимости получить простейшие медикаменты. На этом все.
О проживании, питании и всем остальном речь не идёт.
Так потому ж и написал: "Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?"
Посмотрите на карте какую площадь охватывает 1 пункт. Его площадь? И вот пусть даже 300 человек захотят прийти. Думаю именно потому сейчас карту и хотят заслепить другими пунктами от бизнеса - где можно только телефон и зарядить. Бомбоубежища нужно было с лета приводить в рабочее состояние, но это ж дорого и нужно именно работать. А так взяли палатку, креативное название придумали и в дамках
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Додано: Вів 29 лис, 2022 12:45
kyk написав: adeges написав:
Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
Доставка через новую почту? Налоги нужно платить?
От як розмитнять напишу
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Додано: Вів 29 лис, 2022 12:54
antey1969 написав:
Пункты предназначены не для проживания,
метро тоже предназначено не для проживания, но любой бомж нырнув туда утром, может наслаждаться теплом до ночи.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 13:08
striped написав: antey1969 написав:
На телемарафоне уже ответили на этот вопрос. Пункты предназначены не для проживания, а чтобы немного обогреться, зарядить гаджеты, прочитать новости, связаться с близкими, и вскипятить воду.
При необходимости получить простейшие медикаменты. На этом все.
О проживании, питании и всем остальном речь не идёт.
Так потому ж и написал: "Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?"
Посмотрите на карте какую площадь охватывает 1 пункт. Его площадь? И вот пусть даже 300 человек захотят прийти. Думаю именно потому сейчас карту и хотят заслепить другими пунктами от бизнеса - где можно только телефон и зарядить. Бомбоубежища нужно было с лета приводить в рабочее состояние, но это ж дорого и нужно именно работать. А так взяли палатку, креативное название придумали и в дамках
Ничего не делать нельзя, всех обеспечить невозможно.
Самые несдержанные из мэров уже дали рекомендации на зиму - покинуть города и переждать там, где есть как минимум печное отопление.
Снова начинают работать бесплатные эвакуационные поезда Пшемышль-Берлин. Пока через день.
Считаю, что к мэрам стоит однозначно прислушаться, в отличие от нас они владеют информацией на местах.
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