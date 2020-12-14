|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лис, 2022 12:44
antey1969 написав:
На телемарафоне уже ответили на этот вопрос. Пункты предназначены не для проживания, а чтобы немного обогреться, зарядить гаджеты, прочитать новости, связаться с близкими, и вскипятить воду.
При необходимости получить простейшие медикаменты. На этом все.
О проживании, питании и всем остальном речь не идёт.
Так потому ж и написал: "Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?"
Посмотрите на карте какую площадь охватывает 1 пункт. Его площадь? И вот пусть даже 300 человек захотят прийти. Думаю именно потому сейчас карту и хотят заслепить другими пунктами от бизнеса - где можно только телефон и зарядить. Бомбоубежища нужно было с лета приводить в рабочее состояние, но это ж дорого и нужно именно работать. А так взяли палатку, креативное название придумали и в дамках
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3231 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 12:45
kyk написав: adeges написав:
Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
Доставка через новую почту? Налоги нужно платить?
От як розмитнять напишу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32322
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7628 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 29 лис, 2022 12:54
antey1969 написав:
Пункты предназначены не для проживания,
метро тоже предназначено не для проживания, но любой бомж нырнув туда утром, может наслаждаться теплом до ночи.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15228
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:08
striped написав: antey1969 написав:
На телемарафоне уже ответили на этот вопрос. Пункты предназначены не для проживания, а чтобы немного обогреться, зарядить гаджеты, прочитать новости, связаться с близкими, и вскипятить воду.
При необходимости получить простейшие медикаменты. На этом все.
О проживании, питании и всем остальном речь не идёт.
Так потому ж и написал: "Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?"
Посмотрите на карте какую площадь охватывает 1 пункт. Его площадь? И вот пусть даже 300 человек захотят прийти. Думаю именно потому сейчас карту и хотят заслепить другими пунктами от бизнеса - где можно только телефон и зарядить. Бомбоубежища нужно было с лета приводить в рабочее состояние, но это ж дорого и нужно именно работать. А так взяли палатку, креативное название придумали и в дамках
Ничего не делать нельзя, всех обеспечить невозможно.
Самые несдержанные из мэров уже дали рекомендации на зиму - покинуть города и переждать там, где есть как минимум печное отопление.
Снова начинают работать бесплатные эвакуационные поезда Пшемышль-Берлин. Пока через день.
Считаю, что к мэрам стоит однозначно прислушаться, в отличие от нас они владеют информацией на местах.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11599
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:25
antey1969 написав:
Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.
Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів.
Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зрадойобину. Це демотивує.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41367
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:29
antey1969 написав:
Ничего не делать нельзя, всех обеспечить невозможно.
Очень точно описан подход властей. Вот только к эффективности и результативности такой подход не приближает. Можно за те же деньги сделать что-то, что будет действительно полезно для жителей, а не для картинке в телемарафоне.
Но у нас то и выбора другого нет - только ждать и рассчитывать на себя. Потому что даже по ситуации с елкой понятно - мэру на мнение горожан м'яко кажучи индифферентно.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3231 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:53
striped написав:
мэру на мнение горожан м'яко кажучи индифферентно.
а с остановкой транспорта во время тревоги? Дали таксистам х3 заработать. Я был в других городах там транспорт не останавливают и даже магазины перестали закрываться, кроме самых упоротых.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15228
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:13
vitaliian написав: striped написав:
мэру на мнение горожан м'яко кажучи индифферентно.
а с остановкой транспорта во время тревоги? Дали таксистам х3 заработать. Я был в других городах там транспорт не останавливают и даже магазины перестали закрываться, кроме самых упоротых.
Остановка транспорта тоже отличный пример что-то сделать, чтобы снять с себя ответственность. Т.е. за длинные уши можно притянуть "заботу" о безопасности для горожан.
А вот в елке я ничего, кроме политического желания потягаться с ОП (и возможно каких-то странных личных амбиций) рассмотреть не могу.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3231 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:42
kyk написав: adeges написав:
Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
Доставка через новую почту? Налоги нужно платить?
доставка с собой на машине, поэтому ооооочень дорого ). но поскольку я ехал не за этим, то маржинально доставка бесплатная. надеюсь обойдемся без налогов.
доставка в Украину на сайте продавца около 100 евро
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4052
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23374
|14423447
|
|
|1112
|4942782
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4868
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|