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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10456104571045810459>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:44

  antey1969 написав:

На телемарафоне уже ответили на этот вопрос. Пункты предназначены не для проживания, а чтобы немного обогреться, зарядить гаджеты, прочитать новости, связаться с близкими, и вскипятить воду.
При необходимости получить простейшие медикаменты. На этом все.
О проживании, питании и всем остальном речь не идёт.


Так потому ж и написал: "Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?"

Посмотрите на карте какую площадь охватывает 1 пункт. Его площадь? И вот пусть даже 300 человек захотят прийти. Думаю именно потому сейчас карту и хотят заслепить другими пунктами от бизнеса - где можно только телефон и зарядить. Бомбоубежища нужно было с лета приводить в рабочее состояние, но это ж дорого и нужно именно работать. А так взяли палатку, креативное название придумали и в дамках :(
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kyk написав:
  adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.

Доставка через новую почту? Налоги нужно платить?
От як розмитнять напишу :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:54

  antey1969 написав:Пункты предназначены не для проживания,
метро тоже предназначено не для проживания, но любой бомж нырнув туда утром, может наслаждаться теплом до ночи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:08

  striped написав:
  antey1969 написав:

На телемарафоне уже ответили на этот вопрос. Пункты предназначены не для проживания, а чтобы немного обогреться, зарядить гаджеты, прочитать новости, связаться с близкими, и вскипятить воду.
При необходимости получить простейшие медикаменты. На этом все.
О проживании, питании и всем остальном речь не идёт.


Так потому ж и написал: "Задачка со звездочкой - рассчитать время пребывания в наличествующих площадях, чтобы все смогли воспользоваться услугами?"

Посмотрите на карте какую площадь охватывает 1 пункт. Его площадь? И вот пусть даже 300 человек захотят прийти. Думаю именно потому сейчас карту и хотят заслепить другими пунктами от бизнеса - где можно только телефон и зарядить. Бомбоубежища нужно было с лета приводить в рабочее состояние, но это ж дорого и нужно именно работать. А так взяли палатку, креативное название придумали и в дамках :(

Ничего не делать нельзя, всех обеспечить невозможно.
Самые несдержанные из мэров уже дали рекомендации на зиму - покинуть города и переждать там, где есть как минимум печное отопление.
Снова начинают работать бесплатные эвакуационные поезда Пшемышль-Берлин. Пока через день.
Считаю, что к мэрам стоит однозначно прислушаться, в отличие от нас они владеют информацией на местах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:25

  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів.
Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зрадойобину. Це демотивує.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:29

  antey1969 написав:Ничего не делать нельзя, всех обеспечить невозможно.


Очень точно описан подход властей. Вот только к эффективности и результативности такой подход не приближает. Можно за те же деньги сделать что-то, что будет действительно полезно для жителей, а не для картинке в телемарафоне.
Но у нас то и выбора другого нет - только ждать и рассчитывать на себя. Потому что даже по ситуации с елкой понятно - мэру на мнение горожан м'яко кажучи индифферентно.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:53

  striped написав:мэру на мнение горожан м'яко кажучи индифферентно.
а с остановкой транспорта во время тревоги? Дали таксистам х3 заработать. Я был в других городах там транспорт не останавливают и даже магазины перестали закрываться, кроме самых упоротых.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:13

  vitaliian написав:
  striped написав:мэру на мнение горожан м'яко кажучи индифферентно.
а с остановкой транспорта во время тревоги? Дали таксистам х3 заработать. Я был в других городах там транспорт не останавливают и даже магазины перестали закрываться, кроме самых упоротых.


Остановка транспорта тоже отличный пример что-то сделать, чтобы снять с себя ответственность. Т.е. за длинные уши можно притянуть "заботу" о безопасности для горожан.
А вот в елке я ничего, кроме политического желания потягаться с ОП (и возможно каких-то странных личных амбиций) рассмотреть не могу.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:42

  kyk написав:
  adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.

Доставка через новую почту? Налоги нужно платить?


доставка с собой на машине, поэтому ооооочень дорого ). но поскольку я ехал не за этим, то маржинально доставка бесплатная. надеюсь обойдемся без налогов.

доставка в Украину на сайте продавца около 100 евро
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:23

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів.
Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зрадойобину. Це демотивує.

Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так?
По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.
BIGor
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