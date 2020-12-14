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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10456104571045810459

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:46

  барабашов написав:Остальным прикажете валить(а выпускают всех?) Или больше работать, когда по 8-12 часов света нет и всё останавливается? Или всем в окопы под Бахмут?

У меня штукатур ушел в ЗСУ
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Хоть родился уже в Киевской области кацапский акцент был заметен
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:49

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.

Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів.
Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зрадойобину. Це демотивує.

Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так?
По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.

2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:55

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так?
По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.

2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Несенітниці пишете. Уже ціни 2021 заставили дивитись в сторону Польщі, а з цінами 2008 року в Києві лишаться жити тільки 5% найуспішніших.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:55

  striped написав:А вот в елке я ничего, кроме политического желания потягаться с ОП (и возможно каких-то странных личных амбиций) рассмотреть не могу
как ниче. Когда назовут ее цену, точно рассмотрите. До войны я неоднократно писал, что за цену ненужного пафоса можно было чихнуть школам, садикам, учителям, инвалидам и т.д. мне кажется ёлки в виде проекции на здание мэрии (или готеля Украина) хватило бы с головой. Просто дёшево и красиво
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:01

  airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))

Падіння ВВП очікується на 45%.
А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.
Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.
Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.
Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.

Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:04

А вы знали что в Украине есть село Желдец?
https://maps.app.goo.gl/zac5qYHAUm5ELhsW8
Какое удачное название для текущей ситуации.
vitaliian
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