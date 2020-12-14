Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал. Активность на уровне марта.
Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів. Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зрадойобину. Це демотивує.
Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так? По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.
2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
BIGor написав:Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так? По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.
2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
Несенітниці пишете. Уже ціни 2021 заставили дивитись в сторону Польщі, а з цінами 2008 року в Києві лишаться жити тільки 5% найуспішніших.
striped написав:А вот в елке я ничего, кроме политического желания потягаться с ОП (и возможно каких-то странных личных амбиций) рассмотреть не могу
как ниче. Когда назовут ее цену, точно рассмотрите. До войны я неоднократно писал, что за цену ненужного пафоса можно было чихнуть школам, садикам, учителям, инвалидам и т.д. мне кажется ёлки в виде проекции на здание мэрии (или готеля Украина) хватило бы с головой. Просто дёшево и красиво
airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))
Падіння ВВП очікується на 45%. А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм. Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше. Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях. Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.
Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.