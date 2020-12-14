Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Что-то форум совсем немноголюдным стал. Активность на уровне марта.
Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів. Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зрадойобину. Це демотивує.
Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так? По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.
2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
BIGor написав:Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так? По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.
2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
Несенітниці пишете. Уже ціни 2021 заставили дивитись в сторону Польщі, а з цінами 2008 року в Києві лишаться жити тільки 5% найуспішніших.
striped написав:А вот в елке я ничего, кроме политического желания потягаться с ОП (и возможно каких-то странных личных амбиций) рассмотреть не могу
как ниче. Когда назовут ее цену, точно рассмотрите. До войны я неоднократно писал, что за цену ненужного пафоса можно было чихнуть школам, садикам, учителям, инвалидам и т.д. мне кажется ёлки в виде проекции на здание мэрии (или готеля Украина) хватило бы с головой. Просто дёшево и красиво
airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))
Падіння ВВП очікується на 45%. А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм. Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше. Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях. Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.
Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.
Параллельно с тяжелыми боями за Бахмут идет и преждевременная "битва" за влияние Офиса Президента на Киев – Украинская правда
Конфликт относительно пунктов обогрева между Офисом Президента и мэром Киева Виталием Кличко произошел из-за желания ОП лишить Кличка влияния на Киев. Еще одно "наступление" на Кличко со стороны ОП – назначение новым главой Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, который является протеже руководителя ОП Андрея Ермака. Он должен забрать часть полномочий мэра. Бывшего главу КГВА Николая Жернова могли снять за то, что он "недостаточно перебирал полноту власти у Кличко". Об этом говорится в материале "Украинской правды".
adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
Не протягне У мене volt polska 350 ватт та гелевий аккум 100 а/г - котел газовий одноконтурний димохідний (95 ватт споживання) тягне 8 годин - ще залежить як часто котел а точніше насос в ньому вмикається і вимикається бо саме насос в котлі тягне 80 ватт, сам котел електроніка - 10-15 ватт
adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
Не протягне У мене volt polska 350 ватт та гелевий аккум 100 а/г - котел газовий одноконтурний димохідний (95 ватт споживання) тягне 8 годин - ще залежить як часто котел а точніше насос в ньому вмикається і вимикається бо саме насос в котлі тягне 80 ватт, сам котел електроніка - 10-15 ватт
adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
А чому таку слабеньку? Не знаю, що у вас за котел з насосом, але здається мені 12 годин це дуже оптимістично. В мене сам котел споживає 80-140Вт(пік під час включення ел. розпалювання) +2 насоси по 40-60Вт кожен+насос на циркуляцію гар. води 3Вт. Загалом біля 200Вт на годину, а з урахуванням ККД тієї іграшки та того, що в повний нуль її розряджати не варто, вистачить, в моєму випадку, десь на 3 год.
В кого власний будинок, або велика тераса, я б рекомендував такий набір: 1) Пауербанк: EcoFlow Delta 2 1024Wh 2) Сонячну панель: EcoFlow solar panel 400 W 3) Бензиновий генератор: EcoFlow Smart Generator Воно ідеально між собою поєднується і працює як єдина система райт фром зе бокс. Коштує, щоправда, як квартира в Києві у мріях місцевих декадантів.
adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
Не протягне У мене volt polska 350 ватт та гелевий аккум 100 а/г - котел газовий одноконтурний димохідний (95 ватт споживання) тягне 8 годин - ще залежить як часто котел а точніше насос в ньому вмикається і вимикається бо саме насос в котлі тягне 80 ватт, сам котел електроніка - 10-15 ватт
а сколько потом надо заряжать 100АЧ?
Питання не мені але загалом ситуація така: безперебійники з вбудованою АКБ видають зарядний струм 1-2А в основному, дуже рідко до 4А в потужних ДБЖ на 6-10кВт. Ті що розроблені під зовнішні АКБ як правило мають значно потужніший зарядний пристрій: 4-12А і навіть більше. !00Аг(чи скільки поставимо) ділимо на зарядний струм і маємо приблизний термін заряду АКБ. Це коли розрядили аккумулятор(ри) майже повністю.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 29 лис, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.