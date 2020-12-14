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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лис, 2022 17:38
airmax78 написав:
В кого власний будинок, або велика тераса, я б рекомендував такий набір:
1) Пауербанк: EcoFlow Delta 2 1024Wh
2) Сонячну панель: EcoFlow solar panel 400 W
3) Бензиновий генератор: EcoFlow Smart Generator
Воно ідеально між собою поєднується і працює як єдина система райт фром зе бокс.
Коштує, щоправда, як квартира в Києві у мріях місцевих декадантів.
Ті ЕкоФло ІМХО не варті своєї ціни-гламурна іграшка. Сонячна панель зараз в Києві-теж саме аж до березня місяця приблизно.
Нещодавно допомагав родичам купувати новий ДБЖ (онлайн) на 3кВА+літієві АКБ на 4 кВт/год вони замовляли самі. Разом біля 1,5 кує-ось там вже можна говорити про якусь автономність.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 17:41
drevlyanin написав:
Питання не мені але загалом ситуація така: безперебійники з вбудованою АКБ видають зарядний струм 1-2А в основному, дуже рідко до 4А в потужних ДБЖ на 6-10кВт. Ті що розроблені під зовнішні АКБ як правило мають значно потужніший зарядний пристрій: 4-12А і навіть більше. !00Аг(чи скільки поставимо) ділимо на зарядний струм і маємо приблизний термін заряду АКБ
сотка заряжается минимум 8 часов, овердорогим зарядным с 4 вентиляторами (у меня самокат 36в литий 30Ач по стоимости +/- зарядных ориентируюсь) или 20 ч. Обычным на 4 Ампера (зарядка идёт неравномерно, последние 2 часа может заряжаться с 95 до 100%).
Кроме того, насколько я помню, АКБ при зарядке большим током греется, этот момент тоже нужно учитывать.
Если свет будут давать <= 8 часов в сутки подзарядить одним зарядным два АКБ по 100Ач никак не выйдет. Схема не рабочая.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 лис, 2022 17:51, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 17:43
drevlyanin написав: airmax78 написав:
В кого власний будинок, або велика тераса, я б рекомендував такий набір:
1) Пауербанк: EcoFlow Delta 2 1024Wh
2) Сонячну панель: EcoFlow solar panel 400 W
3) Бензиновий генератор: EcoFlow Smart Generator
Воно ідеально між собою поєднується і працює як єдина система райт фром зе бокс.
Коштує, щоправда, як квартира в Києві у мріях місцевих декадантів.
Ті ЕкоФло ІМХО не варті своєї ціни-гламурна іграшка. Сонячна панель зараз в Києві-теж саме аж до березня місяця приблизно.
Нещодавно допомагав родичам купувати новий ДБЖ (онлайн) на 3кВА+літієві АКБ на 4 кВт/год вони замовляли самі. Разом біля 1,5 кує-ось там вже можна говорити про якусь автономність.
Ноутбук держит, даже два
там быстрый заряд мощной батареи. Но что бы к этому всему подключали котлы я пока не слышала
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