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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10457104581045910460

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:38

  airmax78 написав:В кого власний будинок, або велика тераса, я б рекомендував такий набір:
1) Пауербанк: EcoFlow Delta 2 1024Wh
2) Сонячну панель: EcoFlow solar panel 400 W
3) Бензиновий генератор: EcoFlow Smart Generator
Воно ідеально між собою поєднується і працює як єдина система райт фром зе бокс.
Коштує, щоправда, як квартира в Києві у мріях місцевих декадантів.


Ті ЕкоФло ІМХО не варті своєї ціни-гламурна іграшка. Сонячна панель зараз в Києві-теж саме аж до березня місяця приблизно.
Нещодавно допомагав родичам купувати новий ДБЖ (онлайн) на 3кВА+літієві АКБ на 4 кВт/год вони замовляли самі. Разом біля 1,5 кує-ось там вже можна говорити про якусь автономність.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:41

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 лис, 2022 18:06, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:43

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:В кого власний будинок, або велика тераса, я б рекомендував такий набір:
1) Пауербанк: EcoFlow Delta 2 1024Wh
2) Сонячну панель: EcoFlow solar panel 400 W
3) Бензиновий генератор: EcoFlow Smart Generator
Воно ідеально між собою поєднується і працює як єдина система райт фром зе бокс.
Коштує, щоправда, як квартира в Києві у мріях місцевих декадантів.


Ті ЕкоФло ІМХО не варті своєї ціни-гламурна іграшка. Сонячна панель зараз в Києві-теж саме аж до березня місяця приблизно.
Нещодавно допомагав родичам купувати новий ДБЖ (онлайн) на 3кВА+літієві АКБ на 4 кВт/год вони замовляли самі. Разом біля 1,5 кує-ось там вже можна говорити про якусь автономність.

Ноутбук держит, даже два :) там быстрый заряд мощной батареи. Но что бы к этому всему подключали котлы я пока не слышала :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:07

  stm написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:В кого власний будинок, або велика тераса, я б рекомендував такий набір:
1) Пауербанк: EcoFlow Delta 2 1024Wh
2) Сонячну панель: EcoFlow solar panel 400 W
3) Бензиновий генератор: EcoFlow Smart Generator
Воно ідеально між собою поєднується і працює як єдина система райт фром зе бокс.
Коштує, щоправда, як квартира в Києві у мріях місцевих декадантів.


Ті ЕкоФло ІМХО не варті своєї ціни-гламурна іграшка. Сонячна панель зараз в Києві-теж саме аж до березня місяця приблизно.
Нещодавно допомагав родичам купувати новий ДБЖ (онлайн) на 3кВА+літієві АКБ на 4 кВт/год вони замовляли самі. Разом біля 1,5 кує-ось там вже можна говорити про якусь автономність.

Ноутбук держит, даже два :) там быстрый заряд мощной батареи. Но что бы к этому всему подключали котлы я пока не слышала :)

Это не электрокотлы, это автоматика и насосы газовых котлов. У них небольшая мощность и потребление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:10

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:Питання не мені але загалом ситуація така: безперебійники з вбудованою АКБ видають зарядний струм 1-2А в основному, дуже рідко до 4А в потужних ДБЖ на 6-10кВт. Ті що розроблені під зовнішні АКБ як правило мають значно потужніший зарядний пристрій: 4-12А і навіть більше. !00Аг(чи скільки поставимо) ділимо на зарядний струм і маємо приблизний термін заряду АКБ
сотка заряжается минимум 8 часов, овердорогим зарядным с 4 вентиляторами (у меня самокат 36в литий 30Ач по стоимости +/- зарядных ориентируюсь) или 20 ч. Обычным на 4 Ампера (брать 2А вообще не вижу смысла). Кроме того, насколько я помню, АКБ при зарядке большим током греется, этот момент тоже нужно учитывать.

Если свет будут давать <= 8 часов в сутки подзарядить одним зарядным два АКБ по 100Ач никак не выйдет. Схема не рабочая.


Все вірно, для відносно швидкої зарядки "сотки" потрібне зарядне на мінімум 12А. Частково обходять цю проблему потужні ДБЖ на велику напругу-72В 96В або навіть 240В.
Математика така-для отримання однієї й тієї ж потенційної енергії, скажімо 1200Вт/год потрібно:
а) один АКБ 12В/100Аг, при зарядному на 5А це аж 18-20год часу(в нуль бажано не
розряджати)
б) вісім АКБ 12В послідовно=96В/по 12,5Аг, при 5А струмі зарядки вже 2-2,5 години на
заряд.
в) двадцять АКБ 12В послідовно=240В/по 5Аг, струм зарядки такий же 5А. Для повної зарядки
всього 1 год.
72-96В це ДБЖ на 2,2-5кВА; 144-240В відповідно 6-10кВА.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотел бы я глянуть на эту кавалирку, в которой проводка выдержит 5А непрерывно 20 часов:)
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:54

  striped написав:Хотел бы я глянуть на эту кавалирку, в которой проводка выдержит 5А непрерывно 20 часов:)


Стандартні розетки в квартирах розраховані на 10-16А. Мідний провід від 1,5 а краще 2,5мл/квадратних і все буде працювати.
drevlyanin
 
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