Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лис, 2022 02:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Что-то форум совсем немноголюдным стал.
Активность на уровне марта.
Додано: Вів 29 лис, 2022 06:13
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:25
Про що писати? Про те що все в нас буде збс? Так це не зрозуміло тільки самим тугим. Що зараз немає продажів тому що не на часі? Так і це зрозуміло. Що ціни рокетою вгору після нашої перемоги? В цьому жодних сумнівів.
Так про що писати? Про одне й те саме кожного дня? Я вже втомився. До того ж лайкають тут тільки суцільну зраду. Це демотивує.
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:23
Насолоджуєтесь життям у Відні - і щось Вас демотивує? Як так?
По нерухомості - ціни же взагалі не сильно падали відносно пікового 2021 року, щоб потім рокетою вгору, по бомберу КРЖН тільки впав на 11% за рік.
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:49
2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:55
Несенітниці пишете. Уже ціни 2021 заставили дивитись в сторону Польщі, а з цінами 2008 року в Києві лишаться жити тільки 5% найуспішніших.
Додано: Вів 29 лис, 2022 16:01
Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))
Падіння ВВП очікується на 45%.
А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.
Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.
Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.
Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.
Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цікаво зараз обслуговуючим компаніям "елітних висотних хрущиків", напевне всі прокурорські і інші страдальці з "зробленими правильними документами" в лондонах, бідні ОСББ напевне чухають потилицю як обслуговувати будинок, коли платять за послуги максимум 30% власників.
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:47
Нет, надо признать элитные жильцы даже платят наперёд у них есть такая возможность и на удивление желание. Не все, но увесистая часть независимо от локации участвует в жизни дома.
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну там і витрат зараз менше на порядок.
У мене в Херсоні в будинку живе десь 10 сімей з 130. Відповідно і платять мабуть стільки ж.
Так там сміття треба виводити не 3-4 рази на тиждень, а двічі на місяць. На ліфтах ніхто не їздить. Освітлення МЗК вимкнено. Так за що платити оссб?
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