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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10455104561045710458

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:12

  Hotab написав:
  somilitark написав:як обслуговувати будинок, коли платять за послуги максимум 30% власників.

Ну там і витрат зараз менше на порядок.

У мене в Херсоні в будинку живе десь 10 сімей з 130. Відповідно і платять мабуть стільки ж.
Так там сміття треба виводити не 3-4 рази на тиждень, а двічі на місяць. На ліфтах ніхто не їздить. Освітлення МЗК вимкнено. Так за що платити оссб?

По сміттю все не так.
Підписан договір, то що його не вивозять або менше вивозять, то приємний бонус тим, хто вивозить це сміття.
В моєму ОСББ нещодавно змістили голову за отримання хабаря і карну справу.
Новому голові становили зарплату на рівні 20 000 грн.
Конс'єржі сидять, охоронникі теж позмінно чергують, прибирання проводять, в ліфтах поклали "тревожні валізи" з печивом, ліхтариком, заспокійливими і телефоном тих хто "витягує".
В нас парадні без природнього світла, тому цілодобово (по теорії) горять лампи, сам бачив як їх кожен ранок міняють, ну я маю на увазі згорівші.
Так що в моєму випадку немає на чому економити, тільки на електро енергії, бо її більше немає ніж є.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:44

Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:58

В середньому «Ковальська» продавала по пʼять квартир на місяць, починаючи з червня. Йдеться про завершені житлові комплекси або ті, що знаходяться на завершальній стадії. «В них з початку війни до сьогодні продали три десятки квартир, не більше», – зазначив Пилипенко.


СЕО забудовника «Ковальська» розповів, як обвалився їхній бізнес

https://forbes.ua/news/z-pochatku-viyni ... zsaBe3NOEM
Evgeny
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