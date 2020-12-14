Hotab написав:
Ну там і витрат зараз менше на порядок.
У мене в Херсоні в будинку живе десь 10 сімей з 130. Відповідно і платять мабуть стільки ж.
Так там сміття треба виводити не 3-4 рази на тиждень, а двічі на місяць. На ліфтах ніхто не їздить. Освітлення МЗК вимкнено. Так за що платити оссб?
По сміттю все не так.
Підписан договір, то що його не вивозять або менше вивозять, то приємний бонус тим, хто вивозить це сміття.
В моєму ОСББ нещодавно змістили голову за отримання хабаря і карну справу.
Новому голові становили зарплату на рівні 20 000 грн.
Конс'єржі сидять, охоронникі теж позмінно чергують, прибирання проводять, в ліфтах поклали "тревожні валізи" з печивом, ліхтариком, заспокійливими і телефоном тих хто "витягує".
В нас парадні без природнього світла, тому цілодобово (по теорії) горять лампи, сам бачив як їх кожен ранок міняють, ну я маю на увазі згорівші.
Так що в моєму випадку немає на чому економити, тільки на електро енергії, бо її більше немає ніж є.