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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10455104561045710458

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:44

Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:58

В середньому «Ковальська» продавала по пʼять квартир на місяць, починаючи з червня. Йдеться про завершені житлові комплекси або ті, що знаходяться на завершальній стадії. «В них з початку війни до сьогодні продали три десятки квартир, не більше», – зазначив Пилипенко.


— Динаміка продажів не зростає?
— Ні, вона стала. Стан ринку не додає впевненості девелоперам і вони не можуть стабільно планувати діяльність, планувати роботи. На ринку були дві хвилі.
Перша – коли орків витіснили з-під Києва, люди повернулися, у травні всі почали запускати будівництва з надією на те, що в короткому горизонті війна зупиниться і попит на первинну нерухомість відновиться.
Потім забудовники зрозуміли, що попит дуже обмежений, точковий, перебуває в площині готового житла, і тоді зменшили обсяги будівництва.
Друга хвиля – коли почалися обстріли в жовтні, руйнування енергетичного сектору, тоді попит зовсім став. Наразі попит на первинному ринку нерухомості майже відсутній.


https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 29/694368/
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:35

  Evgeny написав:
В середньому «Ковальська» продавала по пʼять квартир на місяць, починаючи з червня. Йдеться про завершені житлові комплекси або ті, що знаходяться на завершальній стадії. «В них з початку війни до сьогодні продали три десятки квартир, не більше», – зазначив Пилипенко.


— Динаміка продажів не зростає?
— Ні, вона стала. Стан ринку не додає впевненості девелоперам і вони не можуть стабільно планувати діяльність, планувати роботи. На ринку були дві хвилі.
Перша – коли орків витіснили з-під Києва, люди повернулися, у травні всі почали запускати будівництва з надією на те, що в короткому горизонті війна зупиниться і попит на первинну нерухомість відновиться.
Потім забудовники зрозуміли, що попит дуже обмежений, точковий, перебуває в площині готового житла, і тоді зменшили обсяги будівництва.
Друга хвиля – коли почалися обстріли в жовтні, руйнування енергетичного сектору, тоді попит зовсім став. Наразі попит на первинному ринку нерухомості майже відсутній.


https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 29/694368/

І не дивно, чуваки підняли прайси в доларах з початку війни, 2к мінімум 200 куе
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-crystal- ... 1%97%D0%B2
ось один з їх комплексів.
Незнаю, що вони курять...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 23:24

  airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Пане фінансист, порахуйте сукупну інфляцію в доларі з 2008 по 2022 рік

Шизи 2008 з урахуванням інфляції на горизонті не навіть не блимає.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 23:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы чего не сказали, что в Киеве ээ вообще нет и дубарина?
Хорошо я в польше прихватил набор электрика.
Совсем это негуд.
Пробки везде. Меня не было пару недель, а машин не меньше, а больше
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beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 00:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Вы чего не сказали, что в Киеве ээ вообще нет и дубарина?
Хорошо я в польше прихватил набор электрика.
Совсем это негуд.
Пробки везде. Меня не было пару недель, а машин не меньше, а больше
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А чого все це у санвузлі?
Faceless
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