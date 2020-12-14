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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10456104571045810459

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 148
1. Не вище 500
16%
24
2. 501 - 700
14%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
27
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:08

  somilitark написав:
  airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.

Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))

Падіння ВВП очікується на 45%.
А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм.
Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше.
Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях.
Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.

Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.

Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75%
Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол :evil: :evil: :evil:
Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 30 лис, 2022 01:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 01:28

  BIGor написав:
  Evgeny написав:
В середньому «Ковальська» продавала по пʼять квартир на місяць, починаючи з червня. Йдеться про завершені житлові комплекси або ті, що знаходяться на завершальній стадії. «В них з початку війни до сьогодні продали три десятки квартир, не більше», – зазначив Пилипенко.


— Динаміка продажів не зростає?
— Ні, вона стала. Стан ринку не додає впевненості девелоперам і вони не можуть стабільно планувати діяльність, планувати роботи. На ринку були дві хвилі.
Перша – коли орків витіснили з-під Києва, люди повернулися, у травні всі почали запускати будівництва з надією на те, що в короткому горизонті війна зупиниться і попит на первинну нерухомість відновиться.
Потім забудовники зрозуміли, що попит дуже обмежений, точковий, перебуває в площині готового житла, і тоді зменшили обсяги будівництва.
Друга хвиля – коли почалися обстріли в жовтні, руйнування енергетичного сектору, тоді попит зовсім став. Наразі попит на первинному ринку нерухомості майже відсутній.


https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 29/694368/

І не дивно, чуваки підняли прайси в доларах з початку війни, 2к мінімум 200 куе
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-crystal- ... 1%97%D0%B2
ось один з їх комплексів.
Незнаю, що вони курять...

Все путем.
Какая разница по какому прайсу не покупают, по 200 или по 120.
antey1969
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