Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:2021 - це ніякий не пік - це проміжне дно. Поки ми не досягнемо рівня 2008 року - взагалі немає про що розмовляти.
Вже розпочався вечірній приход оптимізму)))
Падіння ВВП очікується на 45%. А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм. Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше. Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях. Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.
Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.
Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75% Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 30 лис, 2022 01:35, всього редагувалось 2 разів.
В середньому «Ковальська» продавала по пʼять квартир на місяць, починаючи з червня. Йдеться про завершені житлові комплекси або ті, що знаходяться на завершальній стадії. «В них з початку війни до сьогодні продали три десятки квартир, не більше», – зазначив Пилипенко.
— Динаміка продажів не зростає? — Ні, вона стала. Стан ринку не додає впевненості девелоперам і вони не можуть стабільно планувати діяльність, планувати роботи. На ринку були дві хвилі. Перша – коли орків витіснили з-під Києва, люди повернулися, у травні всі почали запускати будівництва з надією на те, що в короткому горизонті війна зупиниться і попит на первинну нерухомість відновиться. Потім забудовники зрозуміли, що попит дуже обмежений, точковий, перебуває в площині готового житла, і тоді зменшили обсяги будівництва. Друга хвиля – коли почалися обстріли в жовтні, руйнування енергетичного сектору, тоді попит зовсім став. Наразі попит на первинному ринку нерухомості майже відсутній.
Падіння ВВП очікується на 45%. А головне на ринку нерухомості це доходи і оптимізм. Якщо навіть завершиться війна в 2023-му, то ВВП буде відновлюватись до 24.02.2022 років 7-8, не менше. Оптимізм напевне теж буде жити тільки десь в лондонах і віднях. Плюс попит на нерухомість буде тільки від захисників в межах 50-70 000 у.о.
Це все що треба знати про нерухомість на сьогоднішній день і найближчі 8 років.
Если от отключений ЭЭ не будут работать даже ПРОДУКТОВЫЕ магазины(сегодня в центре Днепра я час искал АТБ чтоб купить тупо пожрать на вечер), то падение ВВП может действительно сравняться с 92м годом(Хэллоу Франт) и будет все 75% Уж я то помню как Жига модная стала стоить 20 кожаных курток при курсе под тысячу крб за доллар, а потом в ноябре 92года и бенз стал стоить именно доллар/литр и мы поставили оба авто на прикол Про цену жилья готов поспорить, не всем надо то, что ПРОДАДУТ за полтос, сегмент долларовых доходов сейчас не в пример первому году независимости, попробуйте дёшево поставить имплант или провести серьёзную полостную операцию, да и взяточники не все выехали в монакско-венский батальон, полно их на улицах в свежих джипах шныряет
Те, що ціни КРЖН досягнуть або майже досягнуть рівня 2001 р - для мене очевидно. Тоді ширпотребівську квартиру в Києві біля метро (без ремонту) можна було купити за 15000-20000 дол. В 2018 подібна квартира на "вторинці"" коштувала 30000-40000 дол. В цей проміжок ціни знову впадуть. Точніше не можу сказати. Думаю, ближче до 2001 року, тому що рівень 2018 р. пройдемо через 3-6 місяців, по мірі знежирення довоєнних запасів грошей у населення. Удари московитів по українській енергетиці - приведуть до різкого падіння ВВП і рівня життя населення. Це ще не всі зрозуміли, на жаль - тут чимало публіки з інтелектом домашнього хом'ячка.
Війна буде йти ще 9 місяців, а ціни будуть падати після того ще 2-3 роки. Тому глибину падіння можна уявити.
Frant Но в отличии от ситуации 15-16годов цена будет итогом компромиссных переговоров с наглыми покупанами и не желающими фиксировать баснословный убыток продавцами Никакая цена первички в 200, 300, 400 уе/метр по подсчётам особо жлобливых персонажей с ветки не будет давить на рынок покупателя Рынка новых ремонтов таким образом при любом( в диапазоне 35-55, курс 100 вообще не рассматриваю) курсе не будет, кто захочет жить в картинке из журнала - всегда сможет купить мегабайт мобильного интернета посмотреть ещё раз на эту картинку, никаких свежих ремонтов по тысяче за метр на продажу выставлено не будет, тем более сделанных в период веерных уничтожений света.
барабашов написав:Frant Но в отличии от ситуации 15-16годов цена будет итогом компромиссных переговоров с наглыми покупанами и не желающими фиксировать баснословный убыток продавцами Никакая цена первички в 200, 300, 400 уе/метр по подсчётам особо жлобливых персонажей с ветки не будет давить на рынок покупателя Рынка новых ремонтов таким образом при любом( в диапазоне 35-55, курс 100 вообще не рассматриваю) курсе не будет, кто захочет жить в картинке из журнала - всегда сможет купить мегабайт мобильного интернета посмотреть ещё раз на эту картинку, никаких свежих ремонтов по тысяче за метр на продажу выставлено не будет, тем более сделанных в период веерных уничтожений света.
Гм,гм. Вважаєте, що новобуди в хорошій локації з гарними ремонтами не будуть продаватись задешево?
Питання в тому, що таке "задешево".
Зрозуміло, що вони будуть коштувати дорожче, ніж пересічна радянська квартира.
Потрібно провести аналогію з 2008 роком. Ціни преміум-сегменту навіть на новобуд, з якісним ремонтом впали в 1,5 рази, це точно. Це було без війни.
Зараз падіння цін преміум-квартир буде більшим, тому що попит меньший, ніж на ширпотреб. Ціна ширпотребу 20 0000 - 30 000 є доступною, і навіть зовсім дешевою, по західним міркам. Преміум-сегмент буде стояти порожній або продаватись з великим дисконтом від об'явленої ціни. Кому припече, той продасть за скільки дадуть. Хоча й дорожче, ніж "хрущ" біля метро. Те, що в 2021 пропонувалось за 300 000, буде продаватись за 150 000, можливо за 120 000, можливо за 100 000 на самому дні. Цифри умовні, приблизні для оцінки перспектив. Тому - хочете купити щось кошерне в центрі з суперпуперремонтом - сотню тисяч зелених треба мати)))) як мінімум.
Ще нюанс. Квартир стільки не потрібно, населення вдвічі меньше,ніж в 1992. Тому попит буде низьким.